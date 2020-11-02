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MLB／7年62億當然要領完 史丹頓不逃要續留洋基
近兩季因傷只出賽41場，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）無意外不行使逃脫權，選擇繼續執行剩餘七年2.18億美元（約台幣62.25億元）合約。
史丹頓2017年以單季59轟帶回國聯MVP，馬林魚隨後趁他身價正在高點上架求售，在他本人的欽點下，最終如願轉戰洋基，轉隊首年也繳出38轟、100分打點的優異成績，但接著就因為大小傷勢打打停停。
史丹頓去年只打18場，今年也僅出賽23場，他的合約在今年季後有球員選擇權，他已確定不行使逃脫權，要繼續留在紐約。
史丹頓還剩下龐大的七年2.18億美元合約要走，2021到2027年的年薪從2500萬到3200萬美元之間，2028年則為2500萬美元的球團選擇權，若決定買斷也須付給他1000萬美元。
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