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MLB／6人獲合格報價 沒有田中將大

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
田中將大。法新妦
田中將大。法新妦

大聯盟各隊向旗下成為自由身的球員提出合格報價，今天大限到期，共六人獲得，但11月1日剛度過32歲生日的洋基日籍投手田中將大並未在列。

六名獲得合格報價的球員，分別是紅人包爾（Trevor Bauer）、巨人高斯曼（Kevin Gausman）、洋基勒梅休（DJ LeMahieu）、費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、太空人史布林格（George Springer）和大都會史卓曼（Marcus Stroman）。

2021年合格報價年薪為1890萬美元，6人將有10天時間考慮是否接受，若拒絕則正式投入自由市場，日後與其他球隊簽約，母隊可獲選秀補償；從2012年以來，90名獲得合格報價的球員，只有8人決定接受。

今年全球受到新冠肺炎疫情影響，明年能否正常進行也是未知數，加上現行勞資協議將在2021年12月到期，球員面臨的變數更多、更複雜，大聯盟官網分析6人動向，預測將有4人接受合格報價，包括包爾、勒梅休、史卓曼、高斯曼。

對包爾的分析中寫道，他投出具備問鼎塞揚的身手，現在正是投入自由市場的完美時機，但他也可能因為對自己的高度信心，押注再拚一年，明年再爭取更大的合約。

洋基 大聯盟

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