MLB／克蕭苦盡甘來終圓夢 眾多球星仍一冠難求

動盪不安的大聯盟賽季終於在上週畫下句點。休賽季補進貝茲（Mookie Betts），一舉成為爭冠最大熱門也是最凱豪門的道奇拿到的這座冠軍雖說因為賽季縮水、許多球員因疫情退賽等因素，在許多人眼裡看來純度不高，而道奇大鬍子主將透納（Justin Turner）明知自己感染病毒卻硬要「群聚」一同笑擁冠軍盃的白目行為更讓原本充滿喜悅的奪冠結局充滿爭議。但無論如何，曾經苦嘗「二連亞」的道奇這回終於碰上一隻憑真本事跟他們對決的美聯球隊，也拿出應有的實力一雪前恥。其中最為揚眉吐氣的，除了過去被視為季後賽軟手王的王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）外不作第二人想。

而在一償夙願的克蕭身後，還有著許多跟他一樣在大聯盟打滾多年，同樣拿過賽揚獎、MVP等最高殊榮的當代球星仍有著一冠難求的缺憾。其中頭號人物不是別人，正是生涯累積成就甚至超越克蕭的現役最強打者楚奧特（Mike Trout）。雖說比克蕭晚三年進大聯盟，但自第二年就打出MVP數據的楚奧特生涯戰爭指數（WAR）還比克蕭高出不少。但拜天使管理高層及隊友始終不爭氣之賜，這十年來楚奧特雖然拿MVP如探囊取物，但也就只有在頭一次獲選MVP的2012年打過那麼一次季後賽，而且三戰僅擠出一支安打的他眼睜睜看著天使被皇家直落三掃地出門，自此再無爭冠機會。

天使外野手楚奧特拿過新人王、3次美聯MVP，在大聯盟的戰功彪炳不在克蕭之下，但他在天使隊10年僅打過1次季後賽，世界大賽冠軍對他來說是遙不可及。 歐新社資料照片

前年球季結束後，一度傳出因為天使長年戰績不振，當時只剩兩年約在身的楚奧特可能一恢復自由身就會另謀高就。最後在天使老闆及GM信誓旦旦將打造一隻冠軍隊的拍胸脯保證下，楚奧特選擇留下來跟天使簽了史無前例的最高薪合約。如今兩年過去了，當初鼓三寸不爛之舌說服楚奧特留下的GM甚且被老闆炒了魷魚，天使還是一副欲振乏力死氣沉沉的模樣。萬一楚奧特真的就此與冠軍無緣，退休後回首當年，不知他會不會後悔自己留下來與天使一同打拼的決定？

可能將會在天使終老的楚奧特是因為母隊不爭氣，反之現役投手中戰爭指數最高的塞揚名投葛蘭基（Zack Greinke）則是不斷轉隊仍與冠軍失之交臂。葛蘭基生涯待過的六隻球隊中，除了當年在第一輪選上他的老東家皇家與2012年短暫停留兩個月的天使之外，其他四隊都曾在他的幫助下挺進季後賽。即便如此，在大聯盟轉戰17年打過七次季後賽的葛蘭基依舊是一冠難求。

葛蘭基生涯待過6支球隊，其中皇家、太空人、道奇都在近年拿到世界大賽冠軍，葛蘭基偏偏都沒有參與到，運氣實在是太差了！ 歐新社資料照片

去年原本是葛蘭基最有機會的一年，被交易到太空人後終於首嘗世界大賽滋味，並且在第七戰獨挑大樑主投前六局無失分，只差九個出局數就能一圓冠軍夢。怎知七局上風雲變色，被瑞登（Anthony Rendon）轟了一發陽春砲馬上又保送下名打者後，只投了80球的葛蘭基隨即被換下場。只能眼睜睜看國民打者大發神威三局內又連灌五分逆轉奪冠。不過雖說未能圓夢，一向任性自為的葛蘭基或許並不那麼在意——尤其在太空人的作弊行為被揭穿後，沒能奪冠對他來說可能反倒是好事一樁。

除了楚奧特與葛蘭基這一對超級球星外，其實還有許多名將像是現役球員中出賽最多場卻從未打過世界大賽的勇士外野手馬卡基斯（Nick Markakis，15年打了2154場）及運動家投手索瑞亞（Joakim Soria，13年投了732場）、18年來轉戰八隊同樣始終與冠軍賽沾不上邊的左投培瑞茲（Oliver Perez，18年投691場）、生涯累積424發全壘打的巨砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion，16年打了1960場）、「生涯紅人」的MVP一壘手瓦托（Joey Votto，14年打了1771場）、40歲依舊是一尾活龍的現役最強DH克魯茲（Nelson Cruz，16年打了1742場），也都與冠軍緣慳一面。然而棒球畢竟是九個人的運動，單一球星影響力不像籃球那麼巨大，也因此生涯始終無冠似乎算不上是太大的缺憾。名人堂投票或是球迷媒體評比球員時也鮮少因此給球員打上負面分數。

勇士外野手馬卡基斯今年因為疫情的關係原本決定不打，可能是看到勇士開季很猛，8月立刻歸隊，一路跟著球隊挺進到國聯冠軍賽，而且還先拿2勝，但可惜最後還是不敵道奇，枉費他為奪冠不怕被傳染的決心。 歐新社資料照片

像是2016年入選名人堂的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他足足打了22個球季，出賽2671場，卻一場世界大賽都沒打過，照樣以破紀錄的99.32%得票率入選名人堂（三年後被全票入選的洋基救援王里維拉（Mariano Rivera）超越）。而緊追在後出賽2653場（史上沒打過冠軍賽球員第三多）的世界安打王鈴木一朗，顯然大家也都能體諒他跟小葛瑞菲一樣是因為先後加入扶不起的水手，生涯無冠絲毫無損他未來篤定會有的名人堂席位。反倒是2004年「浴血奮戰」幫助紅襪破除魔咒，生涯拿過三冠季後賽戰功彪炳的席林（Curt Schilling）卻連續八年被拒之名人堂門外（當然跟他管不住自己的大嘴巴也有關）。

與「不奪冠軍誓不回」，不只比冠軍數、總冠軍賽MVP數，甚至連「奪冠率」這種奇葩數字都有人提出的隔壁棚NBA相比，大聯盟球星是否能掙得一枚冠軍戒指，確實並不那麼令人在意。但終身一冠難求畢竟是一大缺憾，尤其對生涯成就直追「上古神獸」，有望成為「山羊」（GOAT，史上最偉大球員的簡稱）的楚奧特來說更是如此。在看到克蕭笑擁金盃後，年已29也正走向球員生涯後半段的楚奧特是否能抱回一冠，相信會是許多球迷持續關心的焦點。