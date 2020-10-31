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MLB／光芒不執行投捕功臣選擇權 仍歡迎兩人回歸
輸掉世界大賽後，光芒隊今天宣布不執行摩頓(Charlie Morton)與祖尼諾(Mike Zunino)這對投捕功臣的選擇權，但仍張開大門歡迎兩人回歸。
摩頓與祖尼諾下季薪資分別是1500萬美元與450萬美元，在拒絕執行選擇權後，光芒總管尼德（Erik Neander）表示：「我們打開大門，會持續與兩人溝通，歡迎他們重回球隊。」
下個月將滿37歲的摩頓，是在2019年以2年3000萬美元加入光芒，也連兩年幫助球隊打進季後賽，今年季後賽也拿下3勝1負、防禦率2.70佳績，尤其生涯面臨關門戰至今仍是不敗戰績，預期會引起不少球隊興趣。
不過摩頓之前就曾表態若要繼續投球，只想在光芒退休，總管尼德也說：「摩頓對未來充滿不確定性，我認為先讓他喘口氣，和家人討論後再做決定，也能給我們更多時間，我還是很希望他明年能回到球隊中。」
至於29歲的祖尼諾是在2018年季後透過交易才來到光芒，並在今年季後賽成為光芒主戰捕手，雖然打擊率不佳，但指揮投手與鎮守本壘能力出色，總管尼德也稱讚他是光芒能走這麼遠的主因，並透露和他有一段很棒的談話，同樣有機會回歸。
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