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MLB／小熊不執行選擇權 萊斯特請喝啤酒感謝球迷

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊隊今天宣布不執行效力6年的投手萊斯特(John Lester)下季2500萬美元選擇權，不過雙方仍有機會再續前緣。 歐新社
小熊隊今天宣布不執行效力6年的投手萊斯特(John Lester)下季2500萬美元選擇權，不過雙方仍有機會再續前緣。 歐新社

世界大賽結束後，各隊陸續盤點陣容，小熊隊今天宣布不執行效力6年的投手萊斯特(John Lester)下季2500萬美元選擇權，並以1000萬美元買斷，不過這名老將仍有可能重簽約回歸。另外小熊也執行一壘手主砲瑞佐(Anthony Rizzo)下季選擇權，年薪為1650萬美元。

36歲的萊斯特6年前與小熊簽下1.55億美元合約，今年合約到期，擁有3枚世界大賽冠軍戒指，包含2018年助小熊破除「山羊魔咒」奪冠，終結百年冠軍荒。2015年加盟時就被看好能帶來冠軍文化，而他也真的做到了。

不過今年萊斯特在開季後投得掙扎，修復投球機制後才找回水準，最終留下3勝3負、防禦率5.16成績。目前生涯累積193勝，過去曾表示希望能在小熊達到200勝里程碑。

在得知小熊不執行選擇權後，萊斯特表示：「我知道雙方在金額上有些問題，但我相信會有方法解決的，我想這對每個人來說會是一個漫長的休季期。」

至於被問到有沒有可能以較低價碼回歸，萊斯特說：「多數人在感恩節前應該都不會有動作，但我希望很快會有消息。」

儘管下一步還是未知數，萊斯特還是很感謝小熊球迷這些年的支持，在推特上點名了4家餐廳，只要在此消費，第一輪啤酒均由他買單！

至於近瑞佐雖然縮水賽季成績不佳，打擊率僅0.222與11轟，但他是小熊這些年的休息室領袖，又是自家培養球星，31歲也還在當打之年，小熊不意外的執行下季1650萬美元的選擇權。

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