MLB／辛區正式執教老虎：世界大賽30分鐘後就接到電話

因太空人偷暗號事件被禁賽一年的前教頭辛區(AJ Hinch)，禁賽期滿72小時後，馬上就找到工作，老虎隊今天正式聘請他成為新任總教練。

事實上辛區表示，世界大賽結束後30分鐘，他馬上就接到老虎總經理艾維拉(Al Avila)的電話，雙方也很快就達成協議，他接手賈登海爾（Ron Gardenhire）退休後的總教練空缺，將帶領重建的老虎將天賦兌現為場上實績。

老虎今天招開記者會正式宣布辛區成為新教頭，他表示這一年利用時間陪伴家人，完成了幾趟旅行，還透露自已在9月確診新冠肺炎，是很驚恐的一個月，但更了解自己不想離開棒球，「我知道自己想要回到棒球界，就看誰會找上門，而我就會去那裏」。他甚至在季後賽就開始倒數出局數，期待能盡快解禁展開面試。

至於外界勢必會提起的太空人作弊話題，辛區今天顯然也有備而來，再次對外界道歉：「我完全了解這是多嚴重的錯誤，我得為此再次道歉，過去我就說過，現在再說一次，未來也會繼續說，我不會忘記這一年來的感受，但能這麼快回到球隊執教讓我很興奮。」

「我很抱歉今天又必須提起這話題，但我能理解原因。」

此外辛區還提到，過去老虎王牌、之後一起在太空人合作的韋蘭德(Justin Verlander)在得知他將執教老虎後，也透過簡訊連絡他，「他告訴我當老虎強盛的那幾年，沒有其他地方比得上這裡。」

不顧外界觀感，大膽聘請辛區的老虎總裁利奇(Christopher Ilitch)，也在記者會上解釋原因，「當辛區與前太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）被禁賽後，我就在想這兩人未來會如何、還能重返體壇嗎？外界會歡迎他們嗎？」

「當時間久了，我慢慢從旁觀察涉及此事的人們會如何回應，而我非常敬佩辛區的處理方式。」

老虎總管艾維拉也力挺辛區，兩人已是舊識，當2003年艾維拉擔任球隊副總經理時，辛區是以球員身分為老虎效力，艾維拉說：「我對辛區還算了解，老實說我對他的人格從未懷疑過，他是你在比賽與生活中能遇到最好的人之一，一次錯誤不能代表他就是這樣的人。」