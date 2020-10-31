快訊

長榮女大生遭擄殺 蔡英文向受害者家屬、馬來西亞國民道歉了

兒子鑄下擄殺大錯收押 鄰居：凶嫌雙親自責不敢回家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／辛區正式執教老虎：世界大賽30分鐘後就接到電話

聯合新聞網 / 綜合報導
辛區正式接掌老虎兵符，他透露世界大賽結束後30分鐘，馬上就接到老虎總經理艾維拉(Al Avila)的電話。 截圖自老虎官方推特
辛區正式接掌老虎兵符，他透露世界大賽結束後30分鐘，馬上就接到老虎總經理艾維拉(Al Avila)的電話。 截圖自老虎官方推特

太空人偷暗號事件被禁賽一年的前教頭辛區(AJ Hinch)，禁賽期滿72小時後，馬上就找到工作，老虎隊今天正式聘請他成為新任總教練。

事實上辛區表示，世界大賽結束後30分鐘，他馬上就接到老虎總經理艾維拉(Al Avila)的電話，雙方也很快就達成協議，他接手賈登海爾（Ron Gardenhire）退休後的總教練空缺，將帶領重建的老虎將天賦兌現為場上實績。

老虎今天招開記者會正式宣布辛區成為新教頭，他表示這一年利用時間陪伴家人，完成了幾趟旅行，還透露自已在9月確診新冠肺炎，是很驚恐的一個月，但更了解自己不想離開棒球，「我知道自己想要回到棒球界，就看誰會找上門，而我就會去那裏」。他甚至在季後賽就開始倒數出局數，期待能盡快解禁展開面試。

至於外界勢必會提起的太空人作弊話題，辛區今天顯然也有備而來，再次對外界道歉：「我完全了解這是多嚴重的錯誤，我得為此再次道歉，過去我就說過，現在再說一次，未來也會繼續說，我不會忘記這一年來的感受，但能這麼快回到球隊執教讓我很興奮。」

「我很抱歉今天又必須提起這話題，但我能理解原因。」

此外辛區還提到，過去老虎王牌、之後一起在太空人合作的韋蘭德(Justin Verlander)在得知他將執教老虎後，也透過簡訊連絡他，「他告訴我當老虎強盛的那幾年，沒有其他地方比得上這裡。」

不顧外界觀感，大膽聘請辛區的老虎總裁利奇(Christopher Ilitch)，也在記者會上解釋原因，「當辛區與前太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）被禁賽後，我就在想這兩人未來會如何、還能重返體壇嗎？外界會歡迎他們嗎？」

「當時間久了，我慢慢從旁觀察涉及此事的人們會如何回應，而我非常敬佩辛區的處理方式。」

老虎總管艾維拉也力挺辛區，兩人已是舊識，當2003年艾維拉擔任球隊副總經理時，辛區是以球員身分為老虎效力，艾維拉說：「我對辛區還算了解，老實說我對他的人格從未懷疑過，他是你在比賽與生活中能遇到最好的人之一，一次錯誤不能代表他就是這樣的人。」

太空人

延伸閱讀

MLB／釀酒人買斷合約 布勞恩可能選擇退休

MLB／作弊案禁賽解除 辛區有望擔任老虎隊教頭

兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

相關新聞

MLB／辛區正式執教老虎：世界大賽30分鐘後就接到電話

因太空人偷暗號事件被禁賽一年的前教頭辛區(AJ Hinch)，禁賽期滿72小時後，馬上就找到工作，老虎隊今天正式聘請他成為新任總教練。 事實上辛區表示，世界大賽結束後30分鐘，他馬上就接到老虎總

MLB／釀酒人買斷合約 布勞恩可能選擇退休

釀酒人今日宣布不執行老將布勞恩（Ryan Braun）下季1500萬美元選擇權，改以400萬美元買斷，讓他成為自由球員，這位生涯14季全效力釀酒人的隊史全壘打王，有可能就此脫下球衣。 37歲的布

MLB／連100萬美元也要省！ 印地安人讓渡聯盟救援王

印地安人今天出乎意料的將本季以下16次救援成功領先全聯盟的終結者漢德(Brad Hand)放入讓渡名單，美媒認為此舉只是為了省100萬美元的買斷費。 漢德合約還有1年1000萬美元的球隊選擇權，

MLB／作弊案禁賽解除 辛區有望擔任老虎隊教頭

太空人隊前總教練辛區（A.J. Hinch）因涉及偷暗號事件遭開除，還被禁賽一年，如今禁令解除，也馬上找到新工作，根據「...

MLB／無球可打又沾腥 普伊格被控性侵

前大聯盟球員、「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）今年沒球可打，還捲入性醜聞疑雲，根據八卦媒體「TMZ Spor...

MLB／回鍋白襪執教 名人堂教頭拉魯薩：我的心在休息區

大聯盟白襪隊今天宣布，聘請名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）「回鍋」擔任總教練，這也是拉魯薩自2011年後再...

道奇終結32年冠軍荒只是小巫 還有等了72年球隊待解渴

2020大聯盟賽季就在道奇後援投手烏力亞斯(Julio Urias)一記再見三振中劃下休止符。近五季三度打進世界大賽的道奇，終於在2020年如願拿下睽違32年冠軍；距上一次奪冠年代，仍舊是由歐馬力家族

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

洛杉磯道奇以四勝二敗在2020年的世界大賽中擊敗坦帕灣光芒，成為新科世界大賽冠軍，隊史睽違32年好不容易再嚐到登頂的滋味。這個系列賽充滿各種高潮迭起、你來我往的情節，讓所有關注的球迷看得好不興奮，也有

兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

老虎隊總經理亞維拉（Al Avila）在尋求下任總教練時，出現兩個意外的人選。這兩人都有冠軍戒指，又都是很能和球員溝通的年輕教頭。對，那就是太空人隊太鼓達人事件的中心人物，辛區（A.J. Hinch）

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況 道奇奪冠畫下句點

歷經一個月的季後賽廝殺，世界大賽冠軍對戰組合出爐，將由「小資球隊」光芒迎戰「豪門球隊」道奇！

貧戶與大戶的終極對決 世界大賽誰奪冠都讓人滿意

不管今年美國職棒大聯盟最後的世界大賽冠軍是坦帕灣光芒隊？還是洛杉磯道奇隊？在這辛苦的2020年，這場世界大賽系列戰和整體大聯盟季後賽的精采程度更勝美國大選，最後能夠順利走完，也算是對棒球迷一點慰藉和鼓

真正實踐魔球理論 光芒隊打出大驚奇

有時候，現實狀況會反映好萊塢電影就是一場戲，並不是真的人生！即使真人真事改編，那個主角也可能選錯舞台，或者說是選錯球隊，我說的是魔球（Moneyball）這齣暢銷原著，昔日邀大牌明星布萊德彼特（Bra

熱門新聞

中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克

中職／獅隊推布雷克先發 一數據優於泰迪、猛威爾

NBA／丹東尼正式擔任籃網助教 昔日太陽師徒再聚首

中職／總冠軍賽首戰 獅象先發出意料

SBL／誤闖選秀會 裕隆練習生鄭子洋籃球路未完待續

NBA／獨行俠盼組鐵三角 傳希望交易「第3顆星」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。