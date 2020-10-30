MLB／連100萬美元也要省！ 印地安人讓渡聯盟救援王

印地安人今天出乎意料的將本季以下16次救援成功領先全聯盟的終結者漢德(Brad Hand)放入讓渡名單，美媒認為此舉只是為了省100萬美元的買斷費。

漢德合約還有1年1000萬美元的球隊選擇權，若印地安人拒絕執行，將支付100萬美元買斷費讓他成為自由球員，因此球隊選擇將他放入讓渡名單，若被其他球隊撿走承接合約，就能省下這筆買斷費。

30歲正值顛峰的漢德，2018年經由交易從教士轉進印地安人隊，成為球隊最信賴的後防，過去兩季分別有32次與34次救援成功，本季16次救援機會全部守成、拿下聯盟救援王，總計23場出賽，22局投球送出29K，防禦率2.05，WHIP更僅有0.77，成績堪稱是聯盟頂級終結者。

可惜本季唯一一場救援失利發生在關鍵的美聯外卡系列賽第二戰，在九局上遭洋基攻下逆轉2分，印地安人也因此被淘汰，這場也很有可能成為他身穿印地安人球衣最後一戰。

對比於洋基今日選擇執行後援大將布里頓(Zack Britton)後年1400萬美元的選擇權，避免他動用逃脫權進入自由式場，此舉也將他綁到2022年；更便宜但三振功力更好，連三季K9值至少11.9的漢德，卻被放入讓渡名單，印地安人省錢背後的意義，可能是想展開重建。不過漢德有這樣的成績背書，預期應該很快就會被其他球隊選走。