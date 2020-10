MLB／回鍋白襪執教 名人堂教頭拉魯薩：我的心在休息區

大聯盟白襪隊今天宣布,聘請名人堂教頭拉魯薩(Tony La Russa)「回鍋」擔任總教練,這也是拉魯薩自2011年後再度執掌兵符,回到執教生涯的起點。

76歲的拉魯薩有過33年大聯盟執教經歷,累積2728勝是史上第三高,勝率5成36,拿下過4次年度最佳教頭、3座世界大賽冠軍,最近一次就是2011年帶領紅雀隊奪冠,1979年首度執掌兵符就是在白襪隊,一共待了9個年頭。

拉魯薩1979年首度執掌兵符就是在白襪隊,一共待了9個年頭。 美聯社

年輕時的拉魯薩,生涯執教起點就是在白襪。 美聯社

雖然2012年後,拉魯薩僅擔任響尾蛇、紅襪、天使等球隊的行政職務,但他今天接受視訊訪問時表示,「我的心還是在休息區,所以當白襪隊一跟我聯絡,我十份振奮,我想所有教頭,甚至所有人都能理解,能在一支充滿的天份的球隊中執教是多罕見的機會」。

拉魯薩資歷固然顯赫,然而9年未執兵符的空窗期,也傳出白襪隊內部有著「還能跟上年輕球員風格嗎?」的疑惑,不過老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)做出最終決定。

有趣的是,當年拉魯薩被白襪隊開除,也是藍斯道夫的決定,他曾在不同場合表示,開除拉魯薩是他經營白襪隊以來,做過的最錯誤決定。

Tony La Russa, a member of baseball’s Hall of Fame, the third-winningest manager in baseball history, a three-time World Series champion and a four-time winner of the Manager of the Year Award, has been named the new manager of the Chicago White Sox. pic.twitter.com/RKP24rleHP