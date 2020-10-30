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MLB／回鍋白襪執教 名人堂教頭拉魯薩：我的心在休息區
大聯盟白襪隊今天宣布，聘請名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）「回鍋」擔任總教練，這也是拉魯薩自2011年後再度執掌兵符，回到執教生涯的起點。
76歲的拉魯薩有過33年大聯盟執教經歷，累積2728勝是史上第三高，勝率5成36，拿下過4次年度最佳教頭、3座世界大賽冠軍，最近一次就是2011年帶領紅雀隊奪冠，1979年首度執掌兵符就是在白襪隊，一共待了9個年頭。
雖然2012年後，拉魯薩僅擔任響尾蛇、紅襪、天使等球隊的行政職務，但他今天接受視訊訪問時表示，「我的心還是在休息區，所以當白襪隊一跟我聯絡，我十份振奮，我想所有教頭，甚至所有人都能理解，能在一支充滿的天份的球隊中執教是多罕見的機會」。
拉魯薩資歷固然顯赫，然而9年未執兵符的空窗期，也傳出白襪隊內部有著「還能跟上年輕球員風格嗎？」的疑惑，不過老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）做出最終決定。
有趣的是，當年拉魯薩被白襪隊開除，也是藍斯道夫的決定，他曾在不同場合表示，開除拉魯薩是他經營白襪隊以來，做過的最錯誤決定。
Tony La Russa, a member of baseball’s Hall of Fame, the third-winningest manager in baseball history, a three-time World Series champion and a four-time winner of the Manager of the Year Award, has been named the new manager of the Chicago White Sox. pic.twitter.com/RKP24rleHP— Chicago White Sox (@whitesox) October 29, 2020
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