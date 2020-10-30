快訊

梁育誌擄殺女大生後稱伴屍18小時 運屍車上有血跡反應

尼斯聖母院恐攻：法國「反恐最高警戒」的憤恨擴散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道奇終結32年冠軍荒只是小巫 還有等了72年球隊待解渴

聯合新聞網 / Dennis
道奇隊(圖)結束32年冠軍荒只是小巫見大巫，去年奪冠的國民隊乃是51年成軍以來首次奪冠。 美聯社
道奇隊(圖)結束32年冠軍荒只是小巫見大巫，去年奪冠的國民隊乃是51年成軍以來首次奪冠。 美聯社

2020大聯盟賽季就在道奇後援投手烏力亞斯(Julio Urias)一記再見三振中劃下休止符。近五季三度打進世界大賽的道奇，終於在2020年如願拿下睽違32年冠軍；距上一次奪冠年代，仍舊是由歐馬力家族主政，而帶領該年球隊是傳奇教頭拉索達(Tommy Lasorda)。如今道奇經營權早已換手多回，人事早已全非，在這30年裡，這支傳統名門雖有不少次角逐冠軍機會，但都差那麼臨門一腳，卻沒想到竟然在不平凡2020成功登頂。

近幾年所出產世界大賽冠軍，道奇32年冠軍荒可說是小巫見大巫。去年奪冠的國民乃是51年成軍以來，包括博覽隊時期，首次奪冠。至於，2017年冠軍得主太空人，也是等了55年後才得到隊史上首座冠軍。2016年冠軍小熊隊更不用說，百年山羊魔咒，硬是讓小熊迷苦苦等了一個世紀多才嘗到冠軍滋味。再往前追溯，2015年冠軍皇家隊也是熬了30年之久才迎回冠軍。

除了上述球隊過去所面臨的冠軍荒，綜觀大聯盟30支球隊，仍有不少球隊自成軍以來仍未受到冠軍加冕，也有不少球隊已經超過40年還沒有機會再摘桂冠。其中有不少球隊很有機會結束期待已久的冠軍荒，有些球隊可能還要等等。

馬恰多加入後教士隊，看好有機會終結超過半世紀冠軍荒。 美聯社
馬恰多加入後教士隊，看好有機會終結超過半世紀冠軍荒。 美聯社

目前最叫人看好在近期有機會終結冠軍荒的就是聖地牙哥教士隊，本季終於趁著大聯盟季後賽擴編的機會，打進季後賽。年輕小將塔帝斯(Fernando Tatis Jr.)與柯朗沃斯(Jake Cronenworth)所組成黃金二遊，將是球隊未來骨幹。

再加上兩名全明星內野手馬恰多(Manny Machado)與荷斯莫(Eric Hosmer)，教士隊未來可說是無可限量。尤其是農場中人才濟濟，使得眾多專家們都對這支過去在國聯西區消沈已久的球隊刮目相看。成軍至今已有52年的他們，有機會在不遠的將來贏得隊史第一座總冠軍。

在美聯方面，印地安人距離上一次冠軍是在1948年，由此可見該年代之久遠。近幾年雖都能夠突破美聯中區，尤其在2016年直搗黃龍闖進世界大賽，可是仍舊無法拿下最後一場比賽勝利。四年過去了，引以為傲先發投手群都已分崩離析。雖今年有三冠王畢伯(Shane Bieber)異軍突起，可是能否終結長達70多年冠軍荒，其實仍帶有許多未知數。

老牌印地安人隊上次奪冠為1948年，距今長達72年未再贏到世界大賽冠軍滋味。 美聯社
老牌印地安人隊上次奪冠為1948年，距今長達72年未再贏到世界大賽冠軍滋味。 美聯社

另一支成軍以來都尚未奪冠球隊乃是水手隊，成軍至今44年，自從2001年兵敗紐約後，一直都無法突破美聯西區，甚至連季後賽影子都看不到。不僅蹉跎了大帝赫南德茲(Felix Hernandez)15年青春歲月，也令鈴木一朗抱憾退休。不過，近幾年水手農場經營有成，有不少年輕好手冒出。年輕中外野手路易斯(Kyle Lewis)有機會角逐本季美聯新人王就是一例。

水手隊與教士隊成軍超過40年，都與冠軍無緣並非特立獨行。除了這兩隊外，與教士同梯的釀酒人成軍至今也都沒有拿過冠軍。至於成立已有一甲子的遊騎兵，至今也是沒有機會奪冠。洛磯隊成軍27年與光芒成軍22年無法奪冠，與上述這些球隊相較之下還是小巫見大巫。

水手隊成軍44年，自從2001年兵敗紐約後，水手未再打進季後賽，鈴木一朗去年也只能抱憾退休。 美聯社
水手隊成軍44年，自從2001年兵敗紐約後，水手未再打進季後賽，鈴木一朗去年也只能抱憾退休。 美聯社

除此之外，目前在聯盟中，仍有大都會、老虎與海盜等老牌球隊，分別已有34年、36年和41年未能奪冠。一般預期這些球隊無冠的累積年數只會持續增加，畢竟大聯盟總每年只有一支球隊能獲得冠軍，究竟那一隊會先解渴長年冠軍荒，只有天知道了！

太空人 芝加哥 鈴木 紐約

相關新聞

道奇終結32年冠軍荒只是小巫 還有等了72年球隊待解渴

2020大聯盟賽季就在道奇後援投手烏力亞斯(Julio Urias)一記再見三振中劃下休止符。近五季三度打進世界大賽的道奇，終於在2020年如願拿下睽違32年冠軍；距上一次奪冠年代，仍舊是由歐馬力家族

MLB／作弊案禁賽解除 辛區有望擔任老虎隊教頭

太空人隊前總教練辛區（A.J. Hinch）因涉及偷暗號事件遭開除，還被禁賽一年，如今禁令解除，也馬上找到新工作，根據「...

MLB／回鍋白襪執教 名人堂教頭拉魯薩：我的心在休息區

大聯盟白襪隊今天宣布，聘請名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）「回鍋」擔任總教練，這也是拉魯薩自2011年後再...

MLB／連100萬美元也要省！ 印地安人讓渡聯盟救援王

印地安人今天出乎意料的將本季以下16次救援成功領先全聯盟的終結者漢德(Brad Hand)放入讓渡名單，美媒認為此舉只是為了省100萬美元的買斷費。 漢德合約還有1年1000萬美元的球隊選擇權，

MLB／無球可打又沾腥 普伊格被控性侵

前大聯盟球員、「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）今年沒球可打，還捲入性醜聞疑雲，根據八卦媒體「TMZ Spor...

MLB／透納確診拒絕隔離 大聯盟展開調查

道奇隊三壘手透納（Justin Turner）昨天在發現新冠肺炎確診後，仍回到場上與隊友慶祝世界大賽封王，不僅違反防疫規...

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

洛杉磯道奇以四勝二敗在2020年的世界大賽中擊敗坦帕灣光芒，成為新科世界大賽冠軍，隊史睽違32年好不容易再嚐到登頂的滋味。這個系列賽充滿各種高潮迭起、你來我往的情節，讓所有關注的球迷看得好不興奮，也有

兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

老虎隊總經理亞維拉（Al Avila）在尋求下任總教練時，出現兩個意外的人選。這兩人都有冠軍戒指，又都是很能和球員溝通的年輕教頭。對，那就是太空人隊太鼓達人事件的中心人物，辛區（A.J. Hinch）

MLB／透納1日「雙冠」 確診仍趴趴走

道奇隊封王日有些陰影，三壘手透納打到一半退場，原因是新冠肺炎確診，不料賽後慶祝時，又看到他跑上場合照，還脫下口罩，「打臉...

MLB／回顧季後賽「軟手」標籤 克蕭：不重要了

道奇隊昨天在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，隊史相隔32年再度拿下世界大賽冠軍，也是第7冠，王牌投手克蕭舉起加入道奇1...

MLB／世界大賽冠軍風光出爐 但聯盟本季虧損31億美元

洛杉磯道奇隊贏得2020年世界大賽冠軍，這是隊史第七冠，也是1988年以來首度封王，但在道奇隊風光奪冠之際，美國職棒大聯...

上帝聽見了？傳奇教頭剛改念、道奇就奪冠

對棒球的愛與癡，洛杉磯道奇隊沒有人比前總教練拉索達更深。他過去曾說，等道奇隊再拿到世界大賽冠軍，上帝就可以徵召他上天堂了。道奇隊不知為何一直沒讓上帝如願，可能是捨不得拉索達吧。今年3月拉索達改念了，他說，「我想試試，看能不能活到120歲（這樣總可以看到世界大賽獎杯了吧）」。今天，上帝不知道是什麼原因，用今年世界大賽的結果回應他了。

熱門新聞

中職／總冠軍賽28人名單揭曉 張志豪、林祖傑歸隊

中職／三洋投完全吃定四帥 象奪冠時間只不過是考驗

NBA／錯失關鍵三分球引眾怒 格林：沒欠球迷什麼

中職／大賽型球員 張志豪復出拯救兄弟打線

中職／總冠軍賽獅隊先勝都封王 兄弟0勝1敗未逆轉過

NBA／傳黃蜂對威斯曼感興趣 願向上交易選秀權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。