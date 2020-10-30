道奇終結32年冠軍荒只是小巫 還有等了72年球隊待解渴

2020大聯盟賽季就在道奇後援投手烏力亞斯(Julio Urias)一記再見三振中劃下休止符。近五季三度打進世界大賽的道奇，終於在2020年如願拿下睽違32年冠軍；距上一次奪冠年代，仍舊是由歐馬力家族主政，而帶領該年球隊是傳奇教頭拉索達(Tommy Lasorda)。如今道奇經營權早已換手多回，人事早已全非，在這30年裡，這支傳統名門雖有不少次角逐冠軍機會，但都差那麼臨門一腳，卻沒想到竟然在不平凡2020成功登頂。

近幾年所出產世界大賽冠軍，道奇32年冠軍荒可說是小巫見大巫。去年奪冠的國民乃是51年成軍以來，包括博覽隊時期，首次奪冠。至於，2017年冠軍得主太空人，也是等了55年後才得到隊史上首座冠軍。2016年冠軍小熊隊更不用說，百年山羊魔咒，硬是讓小熊迷苦苦等了一個世紀多才嘗到冠軍滋味。再往前追溯，2015年冠軍皇家隊也是熬了30年之久才迎回冠軍。

除了上述球隊過去所面臨的冠軍荒，綜觀大聯盟30支球隊，仍有不少球隊自成軍以來仍未受到冠軍加冕，也有不少球隊已經超過40年還沒有機會再摘桂冠。其中有不少球隊很有機會結束期待已久的冠軍荒，有些球隊可能還要等等。

馬恰多加入後教士隊，看好有機會終結超過半世紀冠軍荒。 美聯社

目前最叫人看好在近期有機會終結冠軍荒的就是聖地牙哥教士隊，本季終於趁著大聯盟季後賽擴編的機會，打進季後賽。年輕小將塔帝斯(Fernando Tatis Jr.)與柯朗沃斯(Jake Cronenworth)所組成黃金二遊，將是球隊未來骨幹。

再加上兩名全明星內野手馬恰多(Manny Machado)與荷斯莫(Eric Hosmer)，教士隊未來可說是無可限量。尤其是農場中人才濟濟，使得眾多專家們都對這支過去在國聯西區消沈已久的球隊刮目相看。成軍至今已有52年的他們，有機會在不遠的將來贏得隊史第一座總冠軍。

在美聯方面，印地安人距離上一次冠軍是在1948年，由此可見該年代之久遠。近幾年雖都能夠突破美聯中區，尤其在2016年直搗黃龍闖進世界大賽，可是仍舊無法拿下最後一場比賽勝利。四年過去了，引以為傲先發投手群都已分崩離析。雖今年有三冠王畢伯(Shane Bieber)異軍突起，可是能否終結長達70多年冠軍荒，其實仍帶有許多未知數。

老牌印地安人隊上次奪冠為1948年，距今長達72年未再贏到世界大賽冠軍滋味。 美聯社

另一支成軍以來都尚未奪冠球隊乃是水手隊，成軍至今44年，自從2001年兵敗紐約後，一直都無法突破美聯西區，甚至連季後賽影子都看不到。不僅蹉跎了大帝赫南德茲(Felix Hernandez)15年青春歲月，也令鈴木一朗抱憾退休。不過，近幾年水手農場經營有成，有不少年輕好手冒出。年輕中外野手路易斯(Kyle Lewis)有機會角逐本季美聯新人王就是一例。

水手隊與教士隊成軍超過40年，都與冠軍無緣並非特立獨行。除了這兩隊外，與教士同梯的釀酒人成軍至今也都沒有拿過冠軍。至於成立已有一甲子的遊騎兵，至今也是沒有機會奪冠。洛磯隊成軍27年與光芒成軍22年無法奪冠，與上述這些球隊相較之下還是小巫見大巫。

水手隊成軍44年，自從2001年兵敗紐約後，水手未再打進季後賽，鈴木一朗去年也只能抱憾退休。 美聯社

除此之外，目前在聯盟中，仍有大都會、老虎與海盜等老牌球隊，分別已有34年、36年和41年未能奪冠。一般預期這些球隊無冠的累積年數只會持續增加，畢竟大聯盟總每年只有一支球隊能獲得冠軍，究竟那一隊會先解渴長年冠軍荒，只有天知道了！