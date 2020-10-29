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MLB／透納確診拒絕隔離 大聯盟展開調查

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
透納確診後不聽卻組仍回到場上與隊友慶祝世界大賽封王，大聯盟除嚴厲指責也要展開調查。 美聯社
透納確診後不聽卻組仍回到場上與隊友慶祝世界大賽封王，大聯盟除嚴厲指責也要展開調查。 美聯社

道奇隊三壘手透納（Justin Turner）昨天在發現新冠肺炎確診後，仍回到場上與隊友慶祝世界大賽封王，不僅違反防疫規定，也不聽從安全人員的勸阻，危險的行為遭到大聯盟官方嚴厲指責，將展開詳細調查。

道奇隊昨天以1：3打敗光芒隊，在世界大賽第6戰拿下相隔32年的冠軍，透納因新冠肺炎篩檢結果呈陽性反應，在比賽中途退場，不料賽後又回到場中同慶，在拍攝團體照時還把口罩拿下，過程都被轉播單位拍下。

大聯盟今天發表聲明表示，一收到篩檢實驗室的陽性反應結果後，大聯盟立刻啟動相關規範，也讓透納在昨天的比賽中退場，也將他予以隔離。

不過聲明中也指出，在道奇隊確定封王後，透納選擇不理防疫規定，也拒絕安全人員還有其他工作人員的指示，雖然慶祝封王的想法可以理解，但透納決定離開隔離區進入球場是錯誤的行為，「讓所有他接觸到的人暴露於危險之中」。

過程中大聯盟全人員也曾經到場上勸離透納，但是遭到他嚴厲的加以拒絕。

透納的行為明顯違反大聯盟與球員工會定出的防疫規定，勢必將有處罰，不過大聯盟表示，目前還未決定處罰的程度，一切有待調查結果出爐後，再與球員工會討論。

根據ESPN的報導，有消息來源透露，透納可能會被處以禁賽，不過目前並無前例，而大聯盟調查的方向將朝是否有道奇隊官方人士參與透納回到場上的決定。

報導中也指出，道奇與光芒隊成員以及家屬篩檢結果出爐，道奇隊全體都呈陰性反應，因此可搭機返家，只有透納及他的妻子留在德州，他的妻子也是陰性反應，而光芒隊則有一名球員的妻子呈陽性反應，曾與她密切接觸的人士需留下，其餘可返家。

大聯盟 道奇

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