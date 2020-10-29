兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

老虎隊總經理亞維拉（Al Avila）在尋求下任總教練時，出現兩個意外的人選。這兩人都有冠軍戒指，又都是很能和球員溝通的年輕教頭。對，那就是太空人隊太鼓達人事件的中心人物，辛區（A.J. Hinch）和柯拉（Alex Cora）。這兩人在2020年的禁賽期滿後，明年就可以重回大聯盟，但當亞維拉公開表示「他們都在我的考慮名單中。」時，在大聯盟掀起一陣喧然大波。

根據運動家網站的報導，一位匿名的現役選手憤怒地說：「我看到這消息時，我只覺得，我不敢相信他們甚至要面試這兩個人。這也太早、太快了吧。對我來說，這代表一個難受，或是錯誤的訊息，他們被禁賽了，然後就沒事了？」不過這位球員也承認，辛區和柯拉遲早會重回棒球界，但卻是加入制服組，當幕後操盤手：「他們都是聰明人，很懂棒球，但要想像他們穿著球衣，坐在休息區內，當球隊的門面，對我來說太瘋狂了。」

當大聯盟主席曼非瑞德完成偷暗號事件的調查，公布懲處名單後，其實很多人是不滿的，因為只有辛區、柯拉和太空人原總經理盧諾（Jeff Luhnow）三人被禁賽一季，而太空人其他的隊職員全都沒事，還全數留任。太空人隊老闆克雷恩（Jim Crane）火速開除了盧諾和辛區，紅襪隊也宣布要柯拉離隊，而當時才上任大都會總教練的貝爾川（Carlos Beltran）也火速下台。

貝爾川在去年底獲聘擔任大都會總教練，結果還沒開始正式帶兵，就因為傳聞2017年在大空人打球時曾參與作弊而丟掉工作。 歐新社資料照片

曼非瑞德面對質疑，提出的解釋是：如果沒有讓相關隊職員享有豁免權，那這份調查報告會差很多。但當你看到太空人隊在2020年賽季，所到之處碰到的待遇，你就可以知道廣大球界對這批過街老鼠的看法。

隨著道奇王子復仇，拿下32年首座世界大賽冠軍後，也代表這三人正式解禁。目前大聯盟三十隊中，有三支球隊教頭位置虛位以待，除了老虎以外，白襪隊的總經理韓恩（Rick Hahn）在砍掉倫泰瑞亞（Rick Renteria）之後，也說他的下一位總教練要有『近年內在冠軍級球隊中有十月經驗的資歷』，雖然沒明說，但言下之意也顯示對辛區和柯拉的高度興趣。

運動家網站為了這篇故事，訪問了二十位現役或退役的球員、教練、球團高層和經紀人，赫然發現，其實辛區和柯拉的即將回歸，在球界並不是一面倒地表示震驚，尤其是制服組人員，他們反而用一種務實派的觀點在看這個消息，這兩位前教練已經服刑過，而他們也證明過他們的帶兵能力，也許作弊事件會有損信譽，但他們沒有喪失當教練的資格。一位高層說：「我們是個喜歡給人第二次機會的社會，我們都喜歡浪子回頭的故事，他們兩人都頗受好評，也有贏球的實績。綜合這些因素，他們遲早會再回大聯盟執教的。」

浪子回頭的故事大受歡迎，在大聯盟也不例外。 聯合報系資料照片

現在的大聯盟總教練，其工作要求已經和二十年前大為不同，除了要安排每天上場名單、處理休息室內大小事外，還要當高層、數據組和球員間的溝通橋樑，以及每天應付各個媒體的採訪要求。另一位制服組人員就說：「我一點也不意外。這兩位的評價都很高，要列出合格的總教練候選人名單可不是件簡單的事情。外面是有些可能的人選，但總教練的工作職掌已經變了，有些人覺得現在當總教練比以前簡單，我倒覺得比較難。」

在大聯盟的調查報告中，柯拉和貝爾川（這位大都會無緣的總教練是全篇報告中唯一一位被點名的球員）是偷暗號醜聞的始作俑者，而辛區默許這個詭計。雖然辛區曾經拿球棒砸爛過接收暗號的螢幕，但他還是沒徹底下禁令。辛區曾在二月接受大聯盟電視網訪問時，自悔沒有正式開會，嚴格下達禁令。那是辛區在禁賽期間唯一一次公開受訪。

在2017年當辛區手下板凳教練的柯拉，在2018年就率領紅襪拿下冠軍。這年他故技重施，又用了偷暗號這招，但大聯盟卻沒對他下手，反而只罰了紅襪影像分析師華金斯（J.T. Watkins）一年禁賽令。等太鼓達人事件爆發後，紅襪隊才心不甘情不願地宣布和柯拉『分手』，大老闆亨利（John Henry）盛讚柯拉是個超棒的教練；主席華納（Tom Werner）說柯拉承認犯錯，但球團還是很喜歡他；CEO甘迺迪（Sam Kennedy）甚至在媒體詢問『柯拉是否能再在大聯盟執教』時，跳出來說柯拉是個了不起的人才，現在他只要避避風頭就好。

傳聞柯拉在太空人擔任助理教練時學習到「偷暗號」的絕招，隔年到紅襪擔任總教練時馬上發揚光大。 歐新社資料照片

當紅襪今年分區墊底，不意外地炒掉原本柯拉的板凳教練羅尼奇（Ron Roenicke）後，各種柯拉要重回芬威的傳聞就蜂擁而起。一位別隊的球團高層就說：「紅襪隊這麼快就展現讓柯拉回鍋的興趣，讓我頗為訝異，好像老闆們都認為他沒犯什麼錯啊，他們的態度就像『去那邊罰坐十五分鐘，我們就讓你回去。』

和願意低頭認錯的辛區和柯拉不同，盧諾至今依舊不承認他在偷暗號事件中的地位。辛區和柯拉在禁賽期間一直保持低調，但盧諾頻頻接受訪問，說他受到太空人隊老闆不公平的對待，『如果棒球界再出現工作機會的話，我當然有興趣。我可厲害得很呢。』他還說此處不留爺，自有留爺處，他不只能弄棒球，從美式足球、足球、籃球到電競都難不倒商學底的他。

有位其他球隊的制服組這樣總結：「（辛區和柯拉）做對的地方，就是同意認錯，然後用自己的方式自圓其說。他們不像盧諾那樣囂張，到現在還死不認錯。社會上對認錯賠罪的人總是會抱持寬恕的態度，我們都想看到重獲救贖的故事。」

這兩位有冠軍資歷的年輕總教頭重回大聯盟，可能只是遲早的事情。問題就是，會不會在2021年？