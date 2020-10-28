日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投

台灣左投陳偉殷加盟羅德隊後，加上今天對軟銀隊8局失2分的完投敗，3場先發結果是0勝2敗，悲情指數有多高？就連監督井口資仁賽後都對打線沒能給予援護感到抱歉，陳偉殷則自責有兩顆失投球導致掉分。

陳偉殷今天先發投滿8局，日職相隔9年再繳出，卻是完投敗，羅德隊打線遭千賀滉大加上森唯斗聯手完封，全場敲出5支安打，比軟銀隊還多，卻以0：2輸球，羅德隊此戰後雖仍是太平洋聯盟第二，但與第三名的西武僅剩一場勝差。

羅德隊監督井口資仁賽後受訪時表示，「很抱歉，沒辦法給予火力支援，有得分機會時，都輪到相同的打者，那些人必須要有表現才行。」

陳偉殷今天雖然飆出今年3場先發以來最快的151公里球速，不過卻仍有些自責，他表示：「雖然只有2球失投，最後卻造成失分，這是最不應該的」。

陳偉殷說的，是5局下面對栗原陵矢的一顆偏高、130公里滑球，被敲出右外野陽春砲，還有7局下在2出局、三壘有人時，一顆148公里偏高速球，被松田宣浩敲安，再失1分。