聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投
台灣左投陳偉殷加盟羅德隊後，加上今天對軟銀隊8局失2分的完投敗，3場先發結果是0勝2敗，悲情指數有多高？就連監督井口資仁賽後都對打線沒能給予援護感到抱歉，陳偉殷則自責有兩顆失投球導致掉分。
陳偉殷今天先發投滿8局，日職相隔9年再繳出，卻是完投敗，羅德隊打線遭千賀滉大加上森唯斗聯手完封，全場敲出5支安打，比軟銀隊還多，卻以0：2輸球，羅德隊此戰後雖仍是太平洋聯盟第二，但與第三名的西武僅剩一場勝差。
羅德隊監督井口資仁賽後受訪時表示，「很抱歉，沒辦法給予火力支援，有得分機會時，都輪到相同的打者，那些人必須要有表現才行。」
陳偉殷今天雖然飆出今年3場先發以來最快的151公里球速，不過卻仍有些自責，他表示：「雖然只有2球失投，最後卻造成失分，這是最不應該的」。
陳偉殷說的，是5局下面對栗原陵矢的一顆偏高、130公里滑球，被敲出右外野陽春砲，還有7局下在2出局、三壘有人時，一顆148公里偏高速球，被松田宣浩敲安，再失1分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言