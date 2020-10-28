MLB／向史奈爾脫帽致敬 席格：看到他退場振奮了我們

光芒教頭凱許(Kevin Cash)在世界大賽再次因投手調度引發爭議，只是這次讓他們輸掉了冠軍。而凱許賽後不認為換投決定是錯的，只是對結果感到遺憾。

世界大賽第六戰，陷入2勝3負背水一戰的光芒，開局靠著阿羅薩雷納(Randy Arozarena)推進季後賽最多的第10轟，以及先發史奈爾(Blake Snell)前5局僅挨9K近乎完美的好投，在前五局取得1：0領先。

不過6局下成為比賽分水嶺，史奈爾在1出局後被巴恩斯(Austin Barnes)敲出安打，即使接下來道奇前三棒打主貝茲(Mookie Betts)、席格(Corey Seager)與透納(Justin Turner)前五局合計被史奈爾三振6次，光芒教頭凱許仍執意換投，由已連6戰登板都失分的安德森(Nick Anderson)接替中繼，讓只投73球、5.1局就飆出9K的史奈爾再次帶著不滿退場，也讓他本季包含例行賽在內、已連21場先發投不滿6局，持續推進大聯盟紀錄。

只是後戰況不如凱許盤算，貝茲敲出長打攻佔二、三壘後，道奇靠著暴投與席格的野手選擇攻下超前2分，最終光芒也就此輸球，提換下史奈爾的決定讓外界認為是最大敗因。

事實上回顧世界大賽第一戰，凱許就因太晚換下出狀況的先發葛拉斯(Tyler Glasnow)諾致戰況失控，此戰再因換投時機導致失分，最終也無緣冠軍，凱許賽後表示：「我對這決定感到後悔，因為並沒有奏效，不過我認為這思考過程是對的，如果重來一次，我還是對安德森充滿信心，會讓他接手完成這局。」

凱許進一步解釋，不願讓史奈爾面對第三輪打者，是他決心換投主因，這也是光芒這季能走這麼遠的成功之道，「我完全尊重與理解各種質疑，史奈爾做好工作，給了我們贏球機會，這不是個容易的決定，道奇打線充滿威脅，我只是不想讓他面對貝茲與席格第三次。」

史奈爾賽後表示這是他生涯最佳表現之一，很可惜未能幫助光芒贏球。 美聯社

事主史奈爾也表達看法：「我當然感到失望，我做了一切努力證明自己可以留在場上，只是結果不如人意，輸球感覺真的很糟。」不過他仍不怪罪教頭，「我不會質疑他，他是個出色的總教練，我能做的就是季後持續努力，讓自己下季變得更好。」

至於被問到史奈爾還能做些甚麼才能繼續留在場上，貌似被問倒的凱許只能回答：「我不知道是否有最好的答案，這是個很難的問題。」不過同樣的問題，史奈爾則表示「完全沒有機會」，他進一步指出：「這是我生涯最佳表現之一，我能控制好球帶，並且隨著每個打席調整，我做足功課，了解他們在等甚麼球，又會如何改變比賽策略，我已盡己所能。」

道奇教頭羅伯茲(Dave Roberts)不諱言很高興看到史奈爾退場，甚至透露貝茲當時也笑了，「我很開心，因為史奈爾主宰了我們，而我們終於不用再面對他了。」

貝茲表示當時全隊都鬆了一口氣，席格也補充：「你必須向史奈爾脫帽致敬，他整晚都很難纏，讓我們在打擊區失去平衡，即使努力應對還是找不到解答，當見到他退場時，真的振奮了我們的打線。」