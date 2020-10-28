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MLB／苦等32年奪冠 傳奇主播：這就是道奇魅力

中央社 / 洛杉磯27日專電
道奇隊奪下世界大賽冠軍。 法新社
道奇隊奪下世界大賽冠軍。 法新社

美國職棒洛杉磯道奇隊今天奪隊史第7冠，高齡92歲的退休播報員史卡利（Vin Scully）談到，等了32年才又奪冠實在太久，但「這就是道奇的魅力」。

道奇1955年奪得隊史第一座冠軍時，大本營還沒搬到洛杉磯，仍在紐約布魯克林，那個黑白電視的年代，史卡利已開始播報道奇比賽。

史卡利2016年退休，結束67年播報生涯，道奇隊前6次奪冠，包括1955、1959、1963、1965、1981、1988年史卡利都曾經參與。今年道奇奪冠比賽是唯一沒有史卡利聲音的一年。

史卡利在今天「洛杉磯時報」刊出的訪談說，今年世界大賽雖然他沒有播報，但他在家看電視，強調「每一球都沒有錯過」。

史卡利原本預測，道奇5戰就能收拾光芒，因為從帳面上來看，道奇實力遠在光芒之上。結果系列賽打到第6場才分曉，他很想問「為什麼拖這麼久」。

「為什麼這麼久」這個問題，史卡利一樣想問的是，道奇連續8年在分區稱霸，已經是一支堅強勁旅，為什麼等到今年才拿冠軍。

他解釋：「這就是道奇隊，它的魅力就在這裡，當你預期他們會這樣，他們偏不；當你預期他們做不到，結果他們就是贏了，就是這麼令人捉摸不定。這就是為什麼他們要花這麼久的時間，才拿到這座冠軍。」

史卡利回憶，道奇隊總是創造驚奇。1959年道奇奪冠時，前一年還是聯盟倒數第二的末段班球隊。1988年，道奇不被看好的情況下，在聯盟冠軍賽與世界大賽，先後打敗強敵紐約大都會、奧克蘭運動家。

史卡利的棒球資歷之深，從一個例子可以看出來。

這次世界大賽，光芒隊馬格特（Manuel Margot）差點盜本壘成功。令棒球界討論，上一次有球員在世界大賽盜本壘，要追溯到1955年的道奇隊傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）。

羅賓森盜本壘成功的那場比賽，史卡利就在現場播報。他說，洋基捕手貝拉（Yogi Berra）到臨終前都還忘不了這球，堅持羅賓遜當時是出局的。

世界大賽 光芒

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