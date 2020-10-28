MLB／光芒換投成轉捩點 先發投手史奈爾挺教頭決定

光芒隊今天在6局下將先發投手史奈爾（Blake Snell）換下，成為比賽轉捩點，最終以1：3敗給道奇隊，眼看著對手帶走世界大賽金盃，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）感到後悔，史奈爾卻力挺教頭決定。

光芒隊前5局打完以1：0領先，6局下1出局後，史奈爾被巴恩斯（Austin Barnes）敲安，光芒立刻決定換投，不料接替的安德森（Nick Anderson）先被貝茲（Mookie Betts）敲二壘打，再暴投丟掉追平分，隨後因席格（Corey Seager）的滾地推進丟掉超前分。

凱許賽後解釋當時的想法，史奈爾前5局投得很好，也給了球隊贏球機會，但不希望他今天要第三次碰上貝茲跟席格，考量到道奇打線而決定換投。

史奈爾投出5.1局，被敲2安，失1分的成績，還有9次三振，賽後他選擇力挺總教練，「凱許是個很棒的總教練，不能因此批評他，如果安德森解決危機，而牛棚也都順利守成，我想沒人會討論這個調度」。

雖然被換下場時，轉播鏡頭拍到史奈爾似乎罵了一句髒話，史奈爾表示：「我當然不希望被拉下場，但最重要的是，我會支持凱許，因為我知道他是個好教頭」。

回想這個關鍵調度，凱許表示：「我想我會後悔，因為結果不成功，但我認為思考過程沒有什麼錯，要是能重來，我還是相信安德森能夠解決那一局」。