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MLB／道奇繼湖人稱霸 洛杉磯球迷狂按喇叭瘋整夜

中央社 / 洛杉磯27日專電
洛杉磯市民慶祝道奇封王。 美聯社
洛杉磯市民慶祝道奇封王。 美聯社

洛杉磯道奇隊暌違32年重返美國職棒世界大賽冠軍，雖然比賽在1200公里之外的德州舉行，但奪冠瞬間，洛杉磯陷入瘋狂，球迷上街慶祝，車輛喇叭聲響徹一整夜。

疫情之下，洛杉磯今年稱霸兩大職業運動。美國職籃NBA湖人隊10月11日奪冠之後，今天美國職棒MLB洛杉磯道奇奪冠。這是1988年湖人、道奇攜手奪冠以來，再度有同一座城市同時稱霸NBA和MLB。

「我們等太久了，這是一座貨真價實的冠軍。」球迷在街邊接受中央社訪問時，難掩心中的興奮，「道奇上一次奪冠的時候我還沒出生，真是太高興了，大家都陷入瘋狂。」

因疫情影響，美國職棒年度總冠軍賽「世界大賽」改在第三地的德州遊騎兵隊主場舉行，爭冠的洛杉磯道奇、坦帕灣光芒兩隊在同一個場地進行7戰4勝制比賽。

道奇主場的停車場架起大螢幕，開放球迷開車進場看比賽，球場周邊的酒吧也都滿座，同步收看電視轉播。

道奇今晚在第6戰以3比1擊敗光芒，以4勝2敗戰績奪冠，獲勝瞬間全城慶祝，街上車輛喇叭聲不斷，路上行人互相揮手、歡呼，分享奪冠喜悅。

洛杉磯市警局派出警力，在道奇球場附近的主要路口維持秩序。成千上百的民眾群眾從球場、酒吧出來之後，不顧防疫規定聚集在街口，放煙火、揮舞旗幟慶祝。

光芒 世界大賽

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