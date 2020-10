MLB／確診沒隔離？透納沒戴口罩回場中慶祝

道奇隊透納(Justin Turner)今天與光芒隊之戰打到一半被換下場,賽後傳出原因為確診新冠肺炎,沒想到道奇隊此戰贏球後奪得世界大賽冠軍,透納又跑出來與球隊一起大合照,不僅打臉大聯盟已將他隔離的說法,而且還沒戴口罩。

道奇隊今天以3:1擊敗光芒隊,拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍,不過8局上先發三壘手透納被換下場,不尋常的調度引起外界疑惑,賽後證實原因為新冠肺炎確診。

大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)隨後在記者詢問下也確認此事,並表示,「我們在比賽中間得知透納確診新冠肺炎,隨後也立刻將他與外界隔離,避免疫情擴散」。

透納一開始捧冠時還有戴口罩,但大合照時口罩就拿下了。 路透社

透納在確診新冠肺炎後,也在個人推特上表示:「感謝外界關心,我感覺很好,沒有症狀,感受錯綜複雜,很難相信我無法出去與隊友一同慶祝,為球隊感到榮耀,也為洛杉磯市感到開心」。

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps