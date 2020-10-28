MLB／確診沒隔離？透納沒戴口罩回場中慶祝

道奇隊透納（Justin Turner）今天與光芒隊之戰打到一半被換下場，賽後傳出原因為確診新冠肺炎，沒想到道奇隊此戰贏球後奪得世界大賽冠軍，透納又跑出來與球隊一起大合照，不僅打臉大聯盟已將他隔離的說法，而且還沒戴口罩。

道奇隊今天以3：1擊敗光芒隊，拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，不過8局上先發三壘手透納被換下場，不尋常的調度引起外界疑惑，賽後證實原因為新冠肺炎確診。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）隨後在記者詢問下也確認此事，並表示，「我們在比賽中間得知透納確診新冠肺炎，隨後也立刻將他與外界隔離，避免疫情擴散」。

透納一開始捧冠時還有戴口罩，但大合照時口罩就拿下了。 路透社

透納在確診新冠肺炎後，也在個人推特上表示：「感謝外界關心，我感覺很好，沒有症狀，感受錯綜複雜，很難相信我無法出去與隊友一同慶祝，為球隊感到榮耀，也為洛杉磯市感到開心」。

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps — Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020

沒想到賽後道奇隊要拍團體大合照時，透納被轉播單位拍到回到場中，與隊友互相擁抱，然後合照時還脫掉口罩，推特上不斷轉發這個畫面，也質疑，「所以道奇隊在知道他確診後，還讓他回到場上？」

Justin Turner returned to the field for the team picture after being removed from Game 6 for testing positive for COVID-19



(via @MLBONFOX)pic.twitter.com/k7XNLy0A0L — Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2020

透納連續兩次檢測都呈現陽性反應，根據「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）的消息指出，透納前一天的新冠肺炎檢測結果在比賽打到第2局時出爐，出現陽性反應，隨後立刻加速透納今日的檢驗，結果同為陽性，因此打完7局就被換下場。