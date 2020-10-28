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MLB／連奪國聯、世界大賽MVP 道奇隊席格成史上第8人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇游擊手席格繼國聯冠軍賽MVP後，又獲選世界大賽MVP，是史上第8人。 路透社
道奇游擊手席格繼國聯冠軍賽MVP後，又獲選世界大賽MVP，是史上第8人。 路透社

道奇隊今天以3：1擊敗光芒隊拿下世界大賽冠軍，席格（Corey Seager）不僅在此戰敲回勝利打點，整個系列賽也繳出4成打擊率、2轟、5打點、7得分的成績，繼國聯冠軍賽MVP後，又獲選世界大賽MVP。

道奇隊今天打完5局以0：1落後，6局下先靠著對手暴投取得追平分，席格敲出的一壘滾地也護送貝茲（Mookie Betts）回壘得到超前分。

談到這個關鍵打席，席格賽後受訪時表示：「球隊討論過這件事，就是想辦法得分，季後賽重點不是打出漂亮的比賽，只要最後能贏球，怎樣都不重要，而我們辦到了」。

席格在2016年曾拿下國聯新人王，還曾入選兩次全明星賽，今年在國聯冠軍系列賽也以5發全壘打、11分打點的表現，拿下MVP，今天又舉起世界大賽MVP獎座，成為史上第8位在同年包辦聯盟冠軍系列賽、世界大賽MVP的球員，上一次是2014年的邦賈納（Madison Bumgarner）。

席格（Corey Seager）表示：「這太棒了，今年是團隊的努力成果，大家的毅力、付出以及能量才造就了這樣的結果，很高興能成為其中的一份子」。

世界大賽 Corey Seager 道奇

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