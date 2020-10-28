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MLB／3年前運動家看走眼 道奇挖掘璞玉孟西成就重砲

中央社 / 德州阿靈頓27日綜合外電報導
3年前運動家看走眼，孟西來到道奇後打擊大爆發，成為道奇奪冠重要戰力，想必他心中一定百感交集。 法新社
3年前運動家看走眼，孟西來到道奇後打擊大爆發，成為道奇奪冠重要戰力，想必他心中一定百感交集。 法新社

3年前遭擅挖掘潛力球員的運動家釋出，孟西來到道奇後打擊大爆發，凶猛的長程火力讓道奇在4年內3度打進世界大賽，並在今天拿下1988年後的首座世界大賽冠軍。

4年內3度打進世界大賽的洛杉磯道奇，今天以3比1獲勝，最終以4勝2敗力克坦帕灣光芒，在1988年後再度拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，世界大賽多次打進關鍵打點的孟西（Max Muncy）功不可沒。

2012年選秀會，孟西被奧克蘭運動家在第5輪選上，當年從1A出發，2015年升到3A，2016年初次站上大聯盟舞台，但在3A與大聯盟間上上下下，2017年遭到釋出。

小市場球隊運動家，以奉行「魔球理論」聞名，他們善於透過不同的數據，找出球員的長處，並藉這些默默無聞的選手，打造出具相當實力的球隊陣容，但擅於挖掘球員潛力的運動家，當年也沒能看出孟西潛質而將他釋出。

2017年洛杉磯道奇以小聯盟約簽下孟西，並在2018年讓他上到大聯盟，當年他只用了183個打數就揮出20支全壘打，締造隊史紀錄，整季一共擊出35支全壘打，是全隊最會轟的選手，79分打點也排在全隊第2，他精彩的表現讓道奇的投資很快獲得回收，也證明道奇選才獨到的眼光。

孟西的長打威力在2018年大放異彩，那讓他得到參加明星賽全壘打大賽的機會，他闖過首輪後，才在第2輪不敵當年拿下冠軍的地主好手、華盛頓國民的哈波（Bryce Harper）。

另一個孟西讓人印象深刻的一轟，出現在2018年世界大賽第3戰。當時道奇與波士頓紅襪2比2一路僵持到18局，後攻的道奇，18局下半首名打者曼西，在球數2好3壞的情況下，將球轟出左外野全壘打牆，道奇靠這支再見轟險勝紅襪，結束兩隊7小時20分鐘的史詩大戰。

孟西今年例行賽表現並不理想，出賽58場的203個打數只有39支安打，其中有12支全壘打，一共打回27分，打擊率僅1成92，但季後賽回穩，出賽18場的60個打數中擊出15支安打，其中有3支全壘打，共打回14分打點，打擊率2成50。

世界大賽孟西的表現更神，出賽6場的22個打數擊出7支安打，其中有1發全壘打的表現，打回6分打點，打擊率高達3成18。

世界大賽

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