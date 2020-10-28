MLB／生涯尾聲再當英雄 浪人透納在道奇找到歸宿

道奇老將透納2014年起隨隊在季後賽拚搏，目前已是多項隊史季後賽紀錄的保持人，本季結束將成自由球員，他在世界大賽用手中的棒子，為道奇拿下期待已久的冠軍。

繼1988年後，最近4年3度打進世界大賽的洛杉磯道奇，今天3比1擊敗坦帕灣光芒，以4勝2負拿下睽違32年的世界大賽冠軍，多項季後賽成績排在道奇隊史第一的透納（Justin Turner）扮演關鍵角色。

事實上，透納對於在關鍵時刻扮演英雄的角色並不陌生，道奇2017年贏得國聯冠軍、打進世界大賽，當年透納在國聯冠軍賽繳出打擊率3成53、2支全壘打、6分打點的高檔表現，獲選為國聯冠軍戰MVP。

透納2006年在選秀會第7輪被辛辛那提紅人選上，2008年被交易到巴爾的摩金鶯，隔年上到大聯盟，同年轉到紐約大都會，但2013年遭大都會釋出，2014年被道奇以小聯盟約簽下，重回大聯盟舞台。

今年世界大賽第4戰，透納在1局上半2出局後揮出一發陽春砲，使他成為世界大賽史上，第1個連兩戰在首局開轟的球員，這支他生涯在季後賽的第12支全壘打，讓他超越史耐德（Duke Snider），成為道奇隊史上，在季後賽揮出最多轟的選手。

2014年轉到道奇初嚐季後賽滋味，透納截至本季世界大賽第6戰前，在季後賽出賽71場、獲得33個保送、揮出79支安打、轟出12發全壘打、打進41分打點，這些數據都是道奇的隊史紀錄。

35歲的透納球季結束後將成為自由球員，今年例行賽出賽42場，在150個打數中揮出46支安打，其中有4支全壘打，掃進23分打點，打擊率3成07，即便因為年紀使然，三壘守備不如過往固若金湯，但火燙的棒子讓他仍是自由球員市場的搶手貨。