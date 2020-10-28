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MLB／撒錢與農場並俱 道奇4年3進世界大賽終奪冠

中央社 / 德州阿靈頓27日綜合外電報導
BASEBALL-MLB-LAD-TB/:MLB: World Series-Tampa Bay Rays at Los Angeles Dodgers Oct 27, 2020; Arlington, Texas, USA; The Los Angeles Dodgers celebrate after beating the Tampa Bay Rays in game six of the 2020 World Series at Globe Life Field. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports 路透社
BASEBALL-MLB-LAD-TB/:MLB: World Series-Tampa Bay Rays at Los Angeles Dodgers Oct 27, 2020; Arlington, Texas, USA; The Los Angeles Dodgers celebrate after beating the Tampa Bay Rays in game six of the 2020 World Series at Globe Life Field. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports 路透社

世界大賽冠軍為唯一目標的道奇，多年來勵精圖治，眼光獨到簽下孟西等人，在農場養出席格等大物好手，加上今年重金綁住貝茲，終於在4年內3度闖進世界大賽後如願奪冠。

身處美國大城洛杉磯的美國職棒大聯盟MLB道奇隊，上次拿下世界大賽冠軍已經是1988年的「古早」時代，2013年起道奇連8年登上國家聯盟西區冠軍，最近4年更3度打進世界大賽，可惜前兩次爭霸都鎩羽而歸。

直到今天以3比1拿下勝利，道奇才以4勝2負力克坦帕灣光芒，奪得睽違32年的世界大賽冠軍。

道奇近年為了拿下世界大賽冠軍，毫不手軟以天價巨約挖角球星，最令人驚豔的一次出手，莫過於今年季初向波士頓紅襪交易來自由市場最大咖野手貝茲（Mookie Betts）和賽揚左投普萊斯（David Price），隨後更開出12年總值上看3.65億美元的史上最大延長合約綁住貝茲。

除了在自由球員市場灑大錢招攬球星，道奇也有一些眼光獨到「神操作」，例如曾在2017年以小聯盟合約，將當時被奉行「魔球理論」、善於挖掘潛力好手的奧克蘭運動家釋出的孟西（Max Muncy）簽下，事後也證明道奇的投資正確。

因為曼西在2018年上到大聯盟，只用183個打數就揮出20支全壘打，締造隊史紀錄，整季一共擊出全隊最多的35支全壘打，更在球隊與紅襪在世界大戰第3戰耗時7小時20分的「史詩一役」，以再見全壘打回報道奇對他的肯定。

同時，道奇多年來厚植農場深度，除在選秀會選進人才，也經得起誘惑，屢屢在交易中保住新秀，如今看來都是正確的決定。

道奇目前的主力球員，包括曾在2018年投出無安打比賽的布勒（Walker Buehler）、今年拿下國聯冠軍賽MVP（最有價值球員）並曾獲2016年國聯新人王的席格（Corey Seager）、摘下2019年國聯MVP並於2017年獲國聯新人王肯定的貝林格（Cody Bellinger）等人，都是出自自家農場的選手。

道奇 世界大賽

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