MLB／透納中途退場因確診新冠肺炎 道奇奪冠蒙陰影

道奇隊今天以3：1擊敗光芒隊，拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，賽後慶祝場合卻看不到透納（Justin Turner）的身影，根據美國媒體報導，原因是他因確診新冠肺炎，在比賽尾聲被換下場，也讓這場勝利蒙上陰影。

道奇隊今天在世界大賽第6戰的先發三壘手透納，在8局上該上場防守時被換下場，不尋常的調度，讓外界懷疑是否是因受傷緣故。

比賽結束後，在舉行慶祝儀式前的空檔，FOX Sports的主播布爾哈特（Kevin Burkhardt）在轉播時透露，「我們收到訊息，透納因為新冠肺炎檢測為陽性反應，所以被換下場」。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）隨後在記者詢問下也確認此事，並透露，透納在確診新冠肺炎後，也立刻與外界隔離，避免疫情擴散。