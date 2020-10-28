MLB／道奇第4戰失誤 傳奇主播反讚棒球人最美好一幕

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇隊24日因9局下連續失誤，戲劇性輸掉第4戰，許多道奇球迷難以接受，但退休的道奇主播史卡利卻稱讚對手，「這一幕真的太美了」。

「洛杉磯時報」訪問高齡92歲的道奇隊傳奇播報員史卡利（Vin Scully）談到他對今年世界大賽的看法。史卡利雖已退休4年，但仍密切關注戰況，「每一球都不錯過」。

第4戰道奇隊7比6領先，只差1好球就贏得勝利下，被光芒板凳球員菲力普（Brett Phillips）敲出安打，道奇外野手、捕手連續接球失誤，使得光芒翻盤獲勝，菲力普斯從無名小卒翻身變成大英雄。

這一幕可能讓很多道奇球迷氣到關電視，但一生看盡無數經典比賽的史卡利來說，卻是最美的一幕。

史卡利說：「當他（菲力普）欣喜若狂，到處奔跑的時候，他代表著每一個在後院，對著牆壁丟球的時候，想像自己在打世界大賽的孩子們。每一個打棒球的美國小孩總是想像自己，在世界大賽敲出安打、贏得比賽。」

史卡利說，這一幕深深打動了他的心，「我理解道奇球迷一定看傻眼，甚至很生氣，但這個畫面我會記在心裡很久」。