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MLB／終結光芒奇蹟 道奇相隔32年再奪世界大賽冠軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金盃 路透社
道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金盃 路透社

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--世界大賽

道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金盃；洛杉磯職業球隊今年雙雙拿下NBA總冠軍和世界大賽冠軍，與1988年道奇奪冠上演相同戲碼。

阿羅薩雷納首局開轟，繼續翻新單一季後賽全壘打與安打兩大數據。 路透社
阿羅薩雷納首局開轟，繼續翻新單一季後賽全壘打與安打兩大數據。 路透社

阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在1局上的陽春砲一度給予光芒隊勝利希望，這發全壘打也將個人締造的大聯盟季後賽單季最多轟紀錄推進到10轟，總計3打數2安打，大聯盟季後賽安打紀錄這欄則推進到29安。

光芒教頭凱許6局下換投先發史奈爾的時機，成為比賽分水嶺。 路透社
光芒教頭凱許6局下換投先發史奈爾的時機，成為比賽分水嶺。 路透社

光芒隊先發投手史奈爾（Blake Snell）前5局無失分，僅被敲出1安，還投出9次三振的好投，將比數維持在1：0領先，不過6局下1出局後，被巴恩斯（Austin Barnes）敲安，光芒隊立刻換投。

換投策略引起熱議，接替的安德森（Nick Anderson）沒幫上忙，先被貝茲（Mookie Betts）敲出二壘打，又出現暴投，丟1分算在史奈爾帳上，貝茲也來到三壘，此時席格（Corey Seager）敲出滾地球，一壘手崔志萬傳往本壘，來不及刺殺貝茲。

貝茲8局下陽春砲為道奇多添保險分。 路透社
貝茲8局下陽春砲為道奇多添保險分。 路透社

貝茲不僅展現腳程，為道奇隊跑回超前分，取得2：1領先，8局下更轟出陽春砲，為球隊再添1分。

貝茲今年加盟道奇隊，就在季後賽展現全方位能力，打、跑都有貢獻，在外野也靠著彈跳力在牆邊沒收不少長打、全壘打的飛球，道奇隊拿下國聯冠軍時，總教練羅伯茲（Dave Roberts）就曾感慨地說：「有貝茲真好」。

貝茲在第六局靠速度跑回超前分，8局又敲出全壘打打回保險分，果然是道奇奪冠最後一塊拼圖！ 路透社
貝茲在第六局靠速度跑回超前分，8局又敲出全壘打打回保險分，果然是道奇奪冠最後一塊拼圖！ 路透社

道奇隊菜鳥先發岡索林（Tony Gonsolin）僅投1.2局、失1分退場，不過接下來6名牛棚投手未再讓光芒得分，烏力亞斯（Julio Urias）更是從7局就登板，吃掉最後2.1局，用再見三振為球隊成功關門。

克蕭奮戰多年，終於收下生涯首座世界大賽冠軍。 路透社
克蕭奮戰多年，終於收下生涯首座世界大賽冠軍。 路透社

道奇 光芒

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