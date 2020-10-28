貧戶與大戶的終極對決 世界大賽誰奪冠都讓人滿意

不管今年美國職棒大聯盟最後的世界大賽冠軍是坦帕灣光芒隊？還是洛杉磯道奇隊？在這辛苦的2020年，這場世界大賽系列戰和整體大聯盟季後賽的精采程度更勝美國大選，最後能夠順利走完，也算是對棒球迷一點慰藉和鼓勵。而這場「窮爸爸與富爸爸」…..或「貧戶與大戶」的冠軍戰或許也能給美國職棒其餘28支球隊一點省思。

就薪資來說光芒隊與道奇隊分別是光譜的兩端，道奇隊在今年球季的總薪資位於聯盟第二，總共1億500萬。而光芒在開季前的薪資是居聯盟倒數第三，只領先兩支正在重建的巴爾地摩金鶯隊和匹茲堡海盜隊，光芒隊一年的球員總薪資2800萬，還不如道奇隊年薪最高的兩位大投手普萊斯(David Price)或克蕭(Clayton Kershaw)一年的薪水，換句話說兩人的薪水加起來可以買兩支光芒隊後，剩餘的錢還可以零股交易再添購一些中產階級球員。

萬事皆可達，唯有情無價。克蕭一年薪水可養活整支光芒隊，但拿下冠軍的好心情是錢買不到的。 美聯社

其實對於光芒隊最有感的，不是別隊，正是分別在美聯冠軍戰和分區戰中被光芒淘汰的休士頓太空人隊和紐約洋基隊，光芒隊今年打進世界大賽，雖不能說是能夠讓球隊水漲船高，但「正義的光芒」拿到進擊券，一路連掃兩支邪惡球隊，吸引了不少中間球迷目光和搏得棒球大眾的同情。太空人隊就像蘇大媽一樣讓人恨得牙癢癢的，本以為他們靠作弊拿到冠軍，沒想到罰也罰了、防(弊)也防了，最後還是讓他們拿到好成績，可見得太空人隊還是有一定的實力，所以光芒能像劉雨柔一樣堅持到底，將太空人隊打掉，在某種程度上也算是正義的最後一道防線。

而洋基隊也是金錢邪惡帝國的代表，在外卡賽以暴力打線轟垮印地安人，聲勢如日中天，但對手一換照樣被光芒掃出去，包含洋基隊的老闆史坦布里納(Hal Steinbrenner)也在思考球隊的未來在建軍路上是該走上怎麼樣的道路。洋基隊過去這幾年在球隊管理上著重兩件事：「花大錢」和「大數據棒球」，花大錢可以招來明星大球員，賺到票房，但沒辦法有效控制他們的受傷狀況和高低潮起落，兩個例子：史坦頓(Giancarlo Stanton)和連續好幾年打擺子的捕手桑契斯(Gary Sanchez)。而大數據棒球，則是讓球隊教練的執教功力形同傀儡化，教練的許多臨場調度和陣容排列上，必須和總管辦公室的一群由高學歷、無大聯盟實戰資歷的數據專家做爭論，吃不吃萊豬、打不打賽諾菲疫苗都可以自己決定，但沒有大數據好像就和時代脫節了。

洋基本季又以失望告終，球團老闆史坦布瑞納親自向球迷道歉。球星也找來了、大數據也用了，冠軍真的不是有錢就買得到的。 美聯社

所以得到的結論是，金錢和數據只能大致保證將球隊送進季後賽，剩下的還是要靠人性的操作來執行。洋基和太空人兩隊的薪資居全聯盟前五，但最後卻落在不起眼的光芒隊的手上，讓人鼓舞，也讓人感到諷刺。坦帕灣在創建的前10年，一直是敬陪美聯東區末座，沒戰績、沒人氣，曾有一度想要遷轉其他城市，但過去的10多年卻表現相當不錯，是一支讓人勵志的球隊。

另一方面，道奇隊正是光芒隊的對照組，道奇隊從2013年起至今年，球隊總薪資一直居於聯盟前五，在2012年以前至1990年末，其薪資也都居於前三分之一高，但是道奇隊最後一次奪世界大賽冠軍卻是在1988年，過去2017年與2018年算是比較符合成本效益的兩季，砸了大錢、進了世界大賽，可以說得過去。

事實上，過去20年裡，每年薪資最高的前三球隊，只有五年能打進世界大賽，其中道奇隊算是很鱉的一支球隊，過去七八年來，該隊每年砸重金，販賣農場新秀換明星球員，就是希望能夠為洛杉磯市重返20多年前的榮耀，但一直都差一步，最重要的是大投手克蕭幾次在世界大賽表現普普，也多少影響他的名聲，這也是為何道奇去年將另一大左投普萊斯換來，希望像買魚叉飛彈與雄風飛彈互補一樣多買個保險，結果他本季因為疫情根本不敢上場。

道奇要不是在第四戰的九局下連續出錯，早就在第五戰拿下世界大賽冠軍了，但萬金難買後悔藥，想要奪冠，一點都大意不得。 美聯社

今年對道奇隊來說是很不一樣的一年，一來陣容更為壯大，克蕭在世界大賽的表現也如iPhone 12般硬度大幅提升，如果要打至第七戰的話，他肯定會以救援投手的方式來完賽，成為具有關鍵影響力的好用洗衣球。最重要的是同城美國職籃NBA洛杉磯湖人隊已於日前拿下總冠軍，而道奇隊上次奪得世界大賽冠軍時的1988同年，湖人隊也拿下總冠軍，20多年後，洛杉磯市民和球迷希望能再拿下一次雙料。會是命運重演？還是如過去幾年像吳宗憲的我猜無法得獎一樣就此打住？大家且看。

對於大聯盟來說，雖然今年因新冠疫情，各隊只打了60場比賽，但至少季後賽打得像朴敏英一樣煥然一新，兩聯盟冠軍賽都打好打滿至七戰，要是世界大賽也來個七場比賽的話，不管誰最後勝出，對於大聯盟和球迷來說都算是可以交代與接受的一年了。