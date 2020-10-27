MLB／扛光芒背水一戰先發 史奈爾說太興奮

扛下光芒隊沒有退路的一戰，美聯塞揚投手史奈爾（Blake Snell）直呼興奮，「這是一場我們必須要贏的比賽，我很興奮我能投這場比賽。」隊友米道斯（Austin Meadows）更說，此時此刻，史奈爾就是他們最希望在投手丘上看到的人。

道奇隊在世界大賽先取得3勝，明天嘗試在第六戰收尾，由岡索林（Tony Gonsolin）先發，光芒則推出史奈爾，此戰先發投手戲碼與第二戰相同。

第二戰光芒一度取得5：0領先，史奈爾五局下挨泰勒（Chris Taylor）兩分砲，再保送貝茲（Mookie Betts）、讓席格（Corey Seager）敲出安打，光芒決定換投，史奈爾只投4.2局退場，光芒該役最終以6：4贏球。

雖握有塞揚頭銜，史奈爾的「過譽」質疑聲浪不斷，但隊友先對他扛起第六戰投下信任票。

基爾邁爾（Kevin Kiermaier）表示，「他是大賽型投手，他喜歡大舞台，我們都覺得此刻由他先發真的感覺很棒，我知道他會很期待在這樣的場面拿到球。」米道斯也說，除了史奈爾外，找不到其他更想在投手丘上看到的人了。

史奈爾知道這一關不好過，「道奇是支強悍的球隊，我們必須拿出真的、真的很棒的表現，才能擊敗他們。」

光芒今年已經多次面對沒有退路的比賽，與洋基廝殺到5場、與太空人打到7場決勝，他們都成為最終贏球，證明自己可以頂住壓力，總教練凱許（Kevin Cash）對此倒是謙稱，「還好啦！因為我真的覺得壓力大到爆。」