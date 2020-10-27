MLB／菜鳥岡索林扛第六戰 道奇教頭：這次不是假先發

道奇在世界大賽握有「聽牌」優勢，距離1988年後首冠只差最後一哩路，明天由菜鳥岡索林（Tony Gonsolin）先發，而非提前推出布勒（Walker Buehler），總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，這是為了若有第七戰，先備好保險。

道奇與光芒隊明天將進行第六戰，由岡索林先發，對上美聯塞揚史奈爾（Blake Snell），重演第二戰的先發投手組合。

岡索林在第二戰實為執行「假先發」任務，但羅伯茲說這次會有所不同，「這次不是假先發，而是傳統的先發投手，我希望他可以投5到6局，那會很棒。」

連同季後賽在內，岡索林生涯僅先發過16場，第17場就要為球隊在世界大賽扛起封王戰，他說：「這狀況已經壓力夠大了，我試著不給自己更多壓力，只想著上場拿出我最好的實力。」

除了布勒、克蕭（Clayton Kershaw）和烏力亞斯（Julio Urias）外，道奇其他投手都將在第六戰全員待命。

羅伯茲坦承，球隊確實考慮過在第六戰提前推出布勒，讓他在僅休3天的情況下出賽，尋求結束戰線，避免夜長夢多，但最終還是決定打保險牌，將他保留到可能的第七戰。

羅伯茲表示，「現在最差的情況是，我們還有第七戰可以打。」他也指出，布勒多次因為水泡影響投球，不讓他在短休息天數下上陣，才是比較有意義的做法。