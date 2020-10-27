MLB／林子偉遭移出40人名單 明年動向備受注目

紅襪今天進行40人名單異動，將5人移出，其中也包括來自台灣的超級工具人林子偉，他在完成讓渡程序後下放3A，明年動向備受關注。

林子偉2017年從2A跳級，演出在大聯盟的處女秀，但不穩定的打擊實力讓他難占有穩定先發，多守位的優勢則讓他保有在大聯盟的一席之地。

林子偉今年出賽26場，打擊率僅1成54，守備不僅從內野站到外野，連蹲捕、投球都曾體驗過，成為在大聯盟蹲捕的台灣第一人。

林子偉已經用完小聯盟選擇權，通過渡程序後將下放3A，林子偉接下來可能會與球隊重談一分小聯盟合約，明年續留紅襪或有其他打算，備受外界注目。

【聯合新聞網／綜合報導】

縮水賽季紅襪早就無緣季後賽，季後開始重整陣容，今日宣布將5人移出40人名單，其中也包含台灣好手林子偉。

被移出40人名單的這五人分別是台灣好手林子偉、右投里耶(Robinson Leyer)、古德利(Zack Godley)、崔格斯(Andrew Triggs)與左投齊克漢(Mike Kickham)，代表之前均已通過讓渡程序，但沒有被其他球隊挑走。唯一例外的是右投塔皮亞(Domingo Tapia)，在讓渡程序期間被水手隊撿走，將會成為水手40人名單一員。

由於林子偉小聯盟選擇權已用罄，紅襪必須經過讓渡程序才能將他下放3A，加上他大聯盟年資未滿三年，又是生涯首次被移出40人名單，因此沒有拒絕權利，可能再跟紅襪重談小聯盟合約。不過古德利、崔格斯與齊克漢三名資深球員，均有權不接受下放，三人拒絕紅襪後都直接成為自由球員。

明年2月將滿27歲的林子偉今年縮水賽季待好待滿，總計出賽26場，包含13場先發，但打擊三圍僅0.154/0.182/0.173(打擊率/上壘率/長打率)，均是生涯新低，且遠遠不及大聯盟水準，不過靠著「工具人」角色仍成為紅襪守備活棋，除了遊走內外野，本季甚至曾上場投球與蹲捕，寫下大聯盟台將新頁。

儘管林子偉是備受紅襪期待，也靠著守備登上大聯盟，但始終未能繳出符合大聯盟等級的打擊水準，全壘打也只有一轟；不過大聯盟生涯出賽101場已是台灣野手第二多，僅次於前輩胡金龍，打席數、安打數、二壘安打數都是台灣選手最多。