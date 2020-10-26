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MLB／登季後賽三振王 克蕭：代表我待在強隊

中央社 / 洛杉磯25日專電
克蕭。 法新社
克蕭。 法新社

洛杉磯道奇隊王牌投手克蕭今天在世界大賽第5戰對坦帕灣光芒投出6次三振，生涯累計在季後賽207次三振刷新大聯盟紀錄。他賽後表示，「這代表我待在一支很強的隊伍」。

7戰4勝制的美國職棒大聯盟世界大賽，道奇隊今天靠著克蕭（Clayton Kershaw）5.2局失2分的精彩投球，加上打者皮德森（Joc Pederson）、曼西（MaxMuncy）全壘打，以4比2獲勝，戰績3勝2敗「聽牌」。

剩下2場比賽道奇隊再拿一勝，就能奪下暌違32年的世界大賽冠軍。身為道奇10年來的王牌投手，3屆賽揚獎得主，32歲的克蕭已是大聯盟公認一代強投，但獨缺冠軍戒指。

克蕭今天在道奇隊「聽牌」一戰繳出6次三振，個人季後賽生涯207次三振，超越了休士頓太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）205次三振，成為大聯盟的季後賽三振王。

賽後接受電視台訪問，克蕭被問到這個紀錄的意義，他回答：「那代表我待在一支很強的球隊，能夠打這麼多次季後賽、投這麼多的局數，我很感激，效力道奇隊是我很特別的機會。」

談到今天的表現，克蕭認為4局下阻止對方盜本壘最為關鍵。當時道奇3比2領先光芒1分，對方攻占一、三壘。

光芒跑者馬格特（Manuel Margot）趁著左投手克蕭面向一壘、高舉手套的準備動作，從三壘盜向本壘，結果克蕭及時反應，迅速把球傳向本壘，抓到這局第3個出局數，瓦解對方攻勢。

克蕭表示，今天狀況沒有第一戰那麼好，特別是滑球不如前次先發，「能夠度過第4局的難關，沒有失分而脫身，對我而言很重要，接下來我感覺更加穩定」。

克蕭表示，沒有預料到對手會盜本壘，但他記得太空人隊戈麥斯（Carlos Gomez）也曾經在他投球的時候盜本壘，因此他都會跟隊友合作，看管三壘跑者。

克蕭說：「不管一壘手是誰，我們都會先講好，只要跑者一動就喊出來，讓我可以退出投手板。能抓下這個出局數真的很重要。」

大聯盟

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