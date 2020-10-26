MLB／5.2局被換下早就說好 克蕭：必須稱讚總仔

道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）用球數僅85球，第六局只用2球解決兩名打者，總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上場換投，全場球迷的噓聲無法讓羅伯茲改變心意。克蕭賽後證實，第六局前就已接獲指示，只再投兩人次，「雖然只用了2球，但還是照著計畫走，必須向總仔的調度致意。」

道奇今天以4：2擊敗光芒隊，收下第五戰勝利，克蕭在今年世界大賽已擁2勝，這是他生涯首次在單一季後系列賽取得2勝，累積207次三振也登頂季後賽三振王。

引起討論的調度出現在第六局，克蕭只用2球就解決2人，羅伯茲卻在此時走上場換投，不僅球迷發出噓聲，鏡頭也捕捉到老將透納（Justin Turner）對此同樣無法理解，嘗試說服總教練，讓克蕭完成第六局。

羅伯茲證實，「你們看得沒錯，當時透納是在說服我，讓克蕭續投。」他表示，在第六局前已經告訴克蕭，就是再面對兩名打者，「我們沒有說球數，只有說再兩名打者。」

克蕭也證實教頭的說法，「是的，那是我們的計畫，我們在第六局前聊過了，雖然只用了2球，但我們照著計畫走，必須向總教練的調度致敬。」

羅伯茲表示，自己不能被現場噓聲影響調度決定。世界大賽開放球迷進場，他是否懷念被噓的感覺？羅伯茲回應，「我想念嗎？不，我從不覺得被噓的感覺好受，但我的工作是帶領道奇贏得世界大賽，球迷有熱情是好事，這很棒。」

道奇以三任後援投手吃下最後3.1局，但不見昨天砸鍋的終結者簡森登板，羅伯茲解釋，簡森近期的出賽負擔太大，這是他在今天猶豫是否讓簡森上場的原因，與昨役砸鍋無關。