MLB／馬格特盜本壘被抓 克蕭透露早就有準備

道奇今天以4：2擊敗光芒隊，取得系列賽3勝2敗領先，第四局馬格特（Manuel Margot）嘗試盜本壘，被克蕭（Clayton Kershaw）回傳球擋下，光芒錯過追平戰局的機會。克蕭賽後透露，對此早有提防，「我告訴孟西（Max Muncy）注意三壘跑者，如果他起跑就大喊。」

道奇此役一路領先，但光芒也在比賽中浮現追分契機，第三局迪亞茲（Yandy Diaz）的三壘打先送回1分，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）再敲安打、帶有1分打點。

第四局馬格特選到保送上壘，先盜二壘、靠失誤進占三壘，追平分兵臨城下，他進一步大膽嘗試盜本壘，卻被克蕭快速回傳擋下，捕手史密斯（Will Smith）在本壘前將他阻殺出局，道奇守住3：2領先。

馬格特成為2002年後第一位在世界大賽嘗試盜本壘的球員，盜本壘出局則為1991年後首見。

追平分死在本壘，馬格特的盜本壘的時機是否恰當？光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示，「如果馬格特當時在場上的判斷，認為自己可以跑，我很難去說這正確與否。」

克蕭則透露，類似狀況在過去就曾遇到，「所以我以前就和孟西談過，請他注意三壘上的跑者，如果起跑就大喊，今天他也提醒了我。」克蕭生涯共3度面臨跑者嘗試盜本壘，無一得逞。