快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／克蕭登頂季後賽三振王 道奇4:2壓光芒奪冠只差一哩路

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
克蕭5.2局失2分。 法新社
克蕭5.2局失2分。 法新社

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

世界大賽今天進行關鍵的第五戰，贏球一方將「聽牌」，道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）先發5.2局失2分，送出6次三振，生涯累積207K登頂季後賽三振王，道奇也以4：2擊敗光芒隊，在系列賽取得3勝2敗優勢，周三進行第六戰，道奇尋求隊史第7冠、1988年首座世界大賽金盃。

兩隊前4戰各取2勝，此戰由道奇克蕭對上葛拉斯諾（Tyler Glasnow），兩人都未投滿6局；道奇調度步步為營，克蕭第六局連解決兩人後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）上場換投，儘管沒有上壘者，仍未讓陣中王牌有帶著優質先發退場的機會。

克蕭最終先發5.2局，被敲5安打、失2分，失分出現在第三局，迪亞茲（Yandy Diaz）的三壘打先送回1分，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）再敲安打、帶有1分打點。

光芒馬格特（Manuel Margot ）第四局先盜二壘、靠失誤進占三壘，追平分兵臨城下，大膽盜本壘卻被克蕭快速回傳擋下，捕手史密斯（Will Smith）在本壘前將他阻殺出局，道奇守住1分領先。

道奇一路領先，首局貝茲（Mookie Betts）二壘打開啟攻勢，席格（Corey Seager）的安打為球隊首開紀錄，貝林格（Cody Bellinger）安打追加1分，彼得森（Joc Pederson）和孟西（Max Muncy）在第二局和第五局各敲一發陽春砲。

克蕭賽前累積季後賽201次三振，此役投出6K，也讓他超越韋蘭德（Justin Verlander）的205K，成為新科季後賽三振王。

光芒輸球也有紀錄誕生，連同此役在內，阿羅薩雷納累積27支安打，也超越2014年山多瓦（Pablo Sandoval），單一年度季後賽安打數寫下史上之最。

孟西敲全壘打。 路透
孟西敲全壘打。 路透

道奇 克蕭

延伸閱讀

MLB／搶聽牌 道奇押上克蕭

MLB／撕去「軟手」標籤 克蕭家鄉父老前硬起來

MLB／克蕭6局8K奪勝 對手教頭讚：名人堂等級

MLB／克蕭回鄉擦亮王牌威名 滑球讓對手11次揮空

相關新聞

MLB／克蕭登頂季後賽三振王 道奇4:2壓光芒奪冠只差一哩路

世界大賽今天進行關鍵的第五戰，贏球一方將「聽牌」，道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）先發5.2局失2分...

真正實踐魔球理論 光芒隊打出大驚奇

有時候，現實狀況會反映好萊塢電影就是一場戲，並不是真的人生！即使真人真事改編，那個主角也可能選錯舞台，或者說是選錯球隊，我說的是魔球（Moneyball）這齣暢銷原著，昔日邀大牌明星布萊德彼特（Bra

重金打造爭冠豪門 道奇若失利將成最大笑柄

不再軟手的王牌克蕭（Mookie Betts）六局僅失一分好投、王牌接班人布勒（Walker Buehler）成為世界大賽史上第一位前六局飆出10K的投手，再加上本屆季後賽已笑納四勝沒有敗績的小將烏力

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

歷經一個月的季後賽廝殺，世界大賽冠軍對戰組合出爐，將由「小資球隊」光芒迎戰「豪門球隊」道奇！

MLB／G4災難性失誤輸球 道奇捕手：不知跑者跌倒

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第4戰，勝券在握的洛杉磯道奇，24日因守備失誤而戲劇性輸球。捕手史密斯今天解釋情況，他當...

MLB／搶聽牌 道奇押上克蕭

光芒隊靠著道奇隊的再見失誤，在世界大賽第四戰將戰局扳成2：2平手，關鍵第五戰道奇隊照表定安排，交由王牌投手克蕭先發，要在...

MLB／1球2漏接 道奇被扳平

光芒隊昨天前6分都由全壘打轟下，不過9局下面對1分落後，是靠著菲力普斯敲安後又造成再見失誤，以8：7擊敗道奇隊，在大聯盟...

MLB／劈腿美技被誇讚 光芒隊一壘手崔志萬：其實滿痛的

光芒隊一壘手崔志萬185公分高、117公斤重的身材，卻不斷展現劈腿接球的絕技，影片在網路上不斷流傳，外界大讚他猶如「體操...

MLB／道奇再見失誤太離奇 3人解釋緣由

MLB／世界大賽戲劇化逆轉 光芒：棒球之神在我們這邊

美國職棒大聯盟世界大賽坦帕灣光芒隊今天靠著無名小卒的關鍵安打，利用對手洛杉磯道奇隊失誤，9局下上演不可思議的大逆轉。跑回...

MLB／道奇再見失誤 光芒9局下逆轉追成二平

世界大賽第4戰打得激情，光芒隊靠著4發全壘打攻下6分，但打完8局仍落後1分，最終在9局下靠著菲力普斯（Brett Phi...

MLB／光芒隊阿羅薩雷納季後賽9轟 大聯盟新紀錄

第一年打季後賽，就隨著光芒隊一路挺進世界大賽，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今天轟出這趟季後賽之旅的第9轟...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。