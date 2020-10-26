MLB／G4災難性失誤輸球 道奇捕手：不知跑者跌倒

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第4戰，勝券在握的洛杉磯道奇，24日因守備失誤而戲劇性輸球。捕手史密斯今天解釋情況，他當下不知道跑者跌倒，急著想要轉身觸殺。

史密斯（Will Smith）今天在第5戰賽前記者會上說：「當時我心裡想，這一球會很接近。我不知道他那時候絆倒了，我只是試著加快觸殺動作。我的動作有點趕，沒接到球，而且很不幸地球掉到後面。」

當時9局下道奇7比6領先，一二壘有人，光芒打者菲力普斯（Brett Phillips）敲出中外野安打，送回二壘跑者追平分數。但外野手處理球時漏了一下，使得第2名跑者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也攻向本壘。

一連串出乎意料的情況接著發生。跑者阿羅薩雷納在三壘與本壘之間跌倒，整個人在地上滾了一圈，眼看道奇回傳球送進內野，準備活捉跑者，結果捕手史密斯沒有接到球，得分大門洞開。

史密斯當時如果知道阿羅薩雷納跌倒，結局可能大不相同，「我可以把球接好，不必擔心觸殺的問題。但我當下不知道，直到我把手套拉過去之後才發現。」

有記者問史密斯，接球之前為何沒有先脫下捕手面罩，他回答，他一向戴著面罩處理球，「身為一個捕手，訓練的過程中就是這樣教的，不管做任何動作都戴著面罩，面罩不會妨礙你的視線。」