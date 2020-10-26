重金打造爭冠豪門 道奇若失利將成最大笑柄

不再軟手的王牌克蕭（Mookie Betts）六局僅失一分好投、王牌接班人布勒（Walker Buehler）成為世界大賽史上第一位前六局飆出10K的投手，再加上本屆季後賽已笑納四勝沒有敗績的小將烏力亞斯（Julio Urias）投4.2局就三振掉9位光芒打者。同時又有開路先鋒貝茲（Mookie Betts）繼貝比魯斯（Babe Ruth）後首次獲保送後連盜兩壘的「神獸」級演出，外加鎮守三壘的精神領袖透納（Justin Turner）及國聯冠軍賽MVP席格小弟（Corey Seager）砲聲隆隆，共同演出單場四安及連兩戰轟出全壘打的壯舉。

但即便有這些超級球星打出如此豐功偉業，世界大賽打完四場激戰，團隊薪資破億、不奪冠軍誓不回的道奇仍只能跟薪水僅有他們三分之一不到的雜牌軍光芒堪堪戰成平手。而且正因為世界大賽史上最荒腔走板的再見連續失誤士氣大挫，提心吊膽地希望克蕭能在第五戰再次大發神威重振旗鼓。

美國人常說棒球是「方『吋』之間的比賽」（Game of inches）。確實，如果金手套中外野手貝林格（Cody Bellinger）前一天晚上沒有因為「睡姿不良」導致背部僵硬不得不改打DH，如果季後賽完全沒守過中外野的泰勒（Chris Taylor）沒有發生離譜的掉球或是回傳本壘時再準個一兩英吋，又或者如果捕手史密斯（Will Smith）接球時瞥見了光芒跑者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）跌跌撞撞的「仆街」沒有急著轉身觸殺，抑或是此前光芒九棒基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的那記斷棒德州安打再短個一兩英吋，果真被道奇二壘手赫南德茲（Enrique Hernandez）美技接殺，甚至只要幾個半局前後援投手拜耶茲（Pedro Baez）不那麼「鐵齒」跟光芒打者勞爾（Brandon Lowe）硬拼速球而是投出他最拿手的變化球——道奇都可能已經挾著三勝一敗的巨大優勢，正好整以暇等待克蕭在第五戰帶領他們勇奪32年來首座冠軍，徹底洗刷個人與球隊季後賽軟手的污名。而第四戰高潮迭起的戲劇過程，將不過是他們奪冠之旅的一個註腳。

光芒菜鳥阿羅薩雷納(左)在九局下跌跌撞撞地往本壘衝，道奇捕手史密斯急著想觸殺而把球給甩掉了，阿羅薩雷納幸運跑出G4的致勝分。 美聯社

反過來說，這一切其實正顯示道奇有多麼強大。即便發生一連串離譜的失誤、一再錯失贏球的機會以及總教頭羅伯茲（Dave Roberts）爭議不斷的調度，費盡九牛二虎之力，靠「小人物」幸運安打取勝的光芒還是只能跟他們戰成平手。而且道奇不論在打擊、投手甚至是跑壘各方面顯然都技高一籌（在貝茲演出四盜下，道奇已五次盜壘成功無一失敗；反觀光芒只成功一次並兩度失敗）。尤其道奇的團隊OPS高達.895，兩出局後的得分能力更已臻史詩級——16場季後賽打擊率高達六成並打回57分，陷入兩好球的劣勢也能狂取40分——這兩項得分紀錄都已是歷史新高。即便在落敗的第四戰中，道奇七次得分也全都在兩出局後取得，並且將光芒引以為傲的強大牛棚打得完全抬不起頭來，充分顯示出道奇打者的韌性。

道奇在G4全隊打出15支安打，其中游擊手席格5打數4安打2打點，包括今年在世界大賽的第2轟，但他九局下的致命失誤卻讓他英雄變狗熊。 美聯社

其次，儘管牛棚屢次導致道奇在冠軍賽陷於危機，是如今他們吞下兩敗的罪魁禍首，一再軟手甚至第四戰整個人崩潰跪倒在投手丘上的終結者簡森（Kenley Jansen）更寫下冠軍賽最多次救援失敗的不名譽紀錄。但不可否認的是，例行賽防禦率只有2.75（全大聯盟第二），戰爭指數WAR（3.5）也有第三的道奇牛棚仍十分善戰。不論是貝耶茲、後援投手崔能（Blake Treinen）抑或是年輕氣盛的葛拉特洛（Brusdar Graterol），都曾在前幾輪多次化解危機守住勝利，也是道奇能在國聯冠軍賽從一勝三敗絕對劣勢下逆轉勇士的大功臣。更不用說一旦戰局拉長到第七戰，羅伯茲勢必會將布勒等先發投手也全數投入這場車輪混戰。整體來說投手戰力仍是道奇遠勝光芒。

道奇在世界大賽G5將派出老將克蕭，再戰光芒隊的葛拉斯諾，上一場投出超高水準比賽的克蕭能再次擋住光芒的雜砲兵團嗎？ 美聯社

雖說原本已經到手的第四戰拱手讓人，但優勢仍站在兵多將廣的道奇這一邊，只不過是將七戰四勝的世界大賽換成三戰兩勝的殊死戰。只要打擊能像前幾戰一樣穩定輸出，投手跟守備不再自亂陣腳，光芒的「雜草魂」拼勁一時之間或許能贏得棒球之神的青睞，但最終笑擁冠軍盃的顯然仍會是道奇。反之，萬一道奇真的又跟冠軍失之交臂，不但充滿戲劇性的第四戰會成為這場悲劇的重要篇章，身為億萬豪門卻頻頻失利的他們勢必將因四年內三度在世界大賽鎩羽背負萬年亞軍的臭名，成為棒球史上的一大笑柄。