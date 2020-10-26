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真正實踐魔球理論 光芒隊打出大驚奇

聯合新聞網 / 陳光立
同樣鍾情於魔球理論，光芒隊走截然不同於運動家隊的路線，一點一滴打造贏球陣容。 美聯社
同樣鍾情於魔球理論，光芒隊走截然不同於運動家隊的路線，一點一滴打造贏球陣容。 美聯社

有時候，現實狀況會反映好萊塢電影就是一場戲，並不是真的人生！即使真人真事改編，那個主角也可能選錯舞台，或者說是選錯球隊，我說的是魔球（Moneyball）這齣暢銷原著，昔日邀大牌明星布萊德彼特（Brad Pitt）領銜扮演經理人賓恩（Billy Beane）拍成電影，多年過去主角從奧克蘭運動家變坦帕灣光芒隊，後者兩度打入世界大賽，功績跟賓恩毫無關係。

論及用最低薪資發揮最大效益的球隊，近幾年非坦帕灣光芒隊莫屬，全隊總薪資甚至比奧克蘭運動家隊還少，卻能在過去12年來二度叩關世界大賽，這讓球迷、書迷、影迷都產生問號：「光芒隊到底是怎麼辦到的？」

魔球這一本書於2003年由作家路易斯（Michael Lewis）撰寫，將大聯盟「小蝦米鬥大鯨魚」的球隊經營故事描繪得栩栩如生，17年來再版無數次，也拍成好萊塢電影上映。因此，各界深信書中的運動家隊把魔球理論發揮極致，屢屢以潛力新秀混沙場老將的雜牌軍打入季後賽，不過事實是結局沒有冠軍獎盃，嚴格來說不算成功。

運動家隊到底出什麼問題？FanGraphs棒球分析師Ben Clemens為該隊圓場：「運動家隊確實在薪資掌控做得很好，但卻沒找到可以獲勝的關鍵人物。相較於此，光芒隊把魔球推到另一個層次，足以在世界大賽與銀彈充分的豪門軍團洛杉磯道奇隊一較高下。

魔球這本著作在奧克蘭當地發生，在好萊塢靠電影發光發熱，但終究只是一套故事，無法反映現實的棒球生態。 聯合報系資料照片
魔球這本著作在奧克蘭當地發生，在好萊塢靠電影發光發熱，但終究只是一套故事，無法反映現實的棒球生態。 聯合報系資料照片

我們先看投球陣容，同樣揮軍季後賽的運動家隊牛棚很強，坦帕灣光芒隊卻有一票天賦破表的投手，總教頭凱許（Kevin Cash）戲稱為恐怖的火球陣線，個個輕易把球速催到時速98哩以上。這些你喊不出名字的後援投手，非但淘汰紐約洋基隊，還順勢與休士頓太空人隊拼鬥七場，瓦解道奇欲擊敗太空人的復仇戲碼。

前大聯盟投手、現為球評的布雷登(Dallas Braden)說：「這很簡單！在光芒隊牛棚98哩是基本標。運動家隊牛棚雖有不少好手，但沒幾位可扔到98哩快速球，在投打對決時有球速還是具有優勢。」 所以，兩隊打造後援投手的觀點影響結果，光芒隊相信深度靠的是球速。

在運動家隊後援陣線，索里亞(Jokim Soria)、派提特(Yusmeiro Petit)、迪克曼(Jake Diekman)，和麥法蘭(T.J. McFarland)代表不同的揮手臂角度和球速。但是，光芒隊不僅有深度，還有三個具備終結者（Closer）資質的投手待命。這都沒花大錢挖來，而是靠魔球理論開發做為己用，今年全隊總薪資按比例為2820萬美元，在大聯盟30支球隊排第28名，各界認知的魔球軍團運動家隊是第25位，今年總薪資為3670萬美元。

本季光芒隊牛棚薪資總額475萬美元，他們從德州遊騎兵隊交易費爾班克斯（Peter Fairbanks），再拿出農場前五名的一名新秀與外野手桑契茲(Jesus Sanchez)打包，跟邁阿密馬林魚隊換安德森(Nick Anderson)，一點一滴打造牢不可破的後援投手陣容。

光芒隊有一群你喊不出名字的投打陣容，但卻能在美聯東區拿下第一名，甚至從例行賽到季後賽一路淘汰豪門隊伍。 美聯社
光芒隊有一群你喊不出名字的投打陣容，但卻能在美聯東區拿下第一名，甚至從例行賽到季後賽一路淘汰豪門隊伍。 美聯社

當奧克蘭運動家隊使勁拿新秀當籌碼，去換些即戰力選手之際，光芒隊是反向操作鞏固農場，囤積的好手已多過大名單容量。即使跳入交易，光芒隊找的也是明日之星，而不是為拉抬戰績去挖現成貨色，譬如季後賽大爆發的超級新人阿羅薩雷納（Randy Arozarena），就是光芒隊拿自家的投手里布拉斯托（Matthew Liberatore）與其他人捆包後，向聖路易紅雀隊所盤來，可說是聯盟足以納入青史的神操作。

幾筆獨具慧眼的交易案，讓坦帕灣光芒隊打造出深度和強度，總教練凱許可排出不同陣容和投手輪值，包括自家的2018年美聯賽揚獎投手斯奈爾（Blake Snell）加老將莫頓（Charlie Morton）組先發雙王牌。魔球軍不需頂級或傑出的打者，只要一群輸出穩定的中上級打者，就足夠在關鍵比賽敲出分數。這一隊沒有赫赫有名的大明星，但是成功過關斬將、摘下美聯東區第一名，並靠名不見經傳的布羅索（Mike Brosseau）從洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）敲出全壘打，一路衝進世界大賽揚名立萬。

光芒打者布羅索(左)對洋基守護神查普曼(右)在第10球的關鍵一擊，成為季後賽史上傳奇性的經典對決。 美聯社
光芒打者布羅索(左)對洋基守護神查普曼(右)在第10球的關鍵一擊，成為季後賽史上傳奇性的經典對決。 美聯社

昔日書迷和影迷津津樂道的魔球，終究只能成為在奧克蘭市發生的故事。而真正以小博大、立於不敗之地的球隊，是來自坦帕灣的光芒隊。因為該隊深知薪資多寡不是重點，能否將錢花在刀口上，根據自身需求補強，才是贏得球賽的關鍵。

光芒 道奇 太空人

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