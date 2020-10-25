MLB／劈腿美技被誇讚 光芒隊一壘手崔志萬：其實滿痛的

光芒隊一壘手崔志萬185公分高、117公斤重的身材，卻不斷展現劈腿接球的絕技，影片在網路上不斷流傳，外界大讚他猶如「體操選手」，不過崔志萬卻透露，這動作做起來還是滿痛苦的。

崔志萬在世界大賽第三戰就曾展現劈腿美技，他在首局用這招縮短接球距離，讓道奇隊貝茲（Mookie Betts）來不及上壘，大聯盟官網還特地為他剪輯劈腿接球的精華影片。

「我想盡量早一點接到球。」崔志萬表示：「劈腿是很有趣，但同時也相當痛苦，有許多人稱讚我是體操選手，而不是棒球員，這樣歸功於我在休賽季還有練習時，做了許多準備」。

29歲的崔志萬從19歲時就到美國打球，從水手隊小聯盟開始，中間轉戰過金鶯、天使、洋基、釀酒人，在2018年季中才來到光芒隊，也大約是從那時開始練習皮拉提斯等運動幫助伸展，加強自己的柔軟度。

「志萬很棒。」光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）說：「他的生涯經歷很不同，去過很多球隊，在打擊、守備上學到很多東西，當我們獲得他加入時，我想他已經知道，要做自己才是做好的」。

除了在守備上貢獻，崔志萬在今年例行賽也繳出打擊率2成30、3轟、16打點的成績，轉播鏡頭更常常照到他在休息區大動作激勵隊友。

隊友瑞佛洛（Hunter Renfroe）對崔志萬的看法是，「他總是在笑，總是在開玩笑，或是在打擊練習跳舞，我想球迷也都喜歡這樣隨時享受棒球的人」。