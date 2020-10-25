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MLB／道奇再見失誤太離奇 3人解釋緣由

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
菲利普斯(左)與隊友慶祝獲勝。路透
菲利普斯(左)與隊友慶祝獲勝。路透

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

道奇隊距離拿下世界大賽第3勝只差1個出局數，不料光芒隊在9局下靠著菲力普斯（Brett Phillips）敲安後又造成失誤，一口氣得到2分，反以8：7逆轉擊敗道奇隊，兩隊戰績同為2勝。

菲力普斯受訪時直呼：「棒球真是太有趣了。」光芒隊以6：7落後進入9局下，2出局後攻占一二壘，菲力普斯敲出外野安打，追平分篤定入袋，結果道奇中外野手漏球、回傳後捕手又漏一次，結果一壘的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）雖然絆了一跤，還是回到本壘得到再見分。

「太特別的時刻。」菲力普斯說：「我看到阿羅薩雷納跌倒，心想糟糕了，不過至少有追平，結果又看到對方漏球，我不知道發生什麼事，總之阿羅薩雷納得分了，下一件事我就是跑到外野張開手臂學飛機跑步」。

阿羅薩雷納很清楚發生什麼事，他表示，自己在三壘跑回本壘途中跌倒，一度想要回到三壘，「我們已經追平比賽，我想要多得1分，結果捕手沒接到球，我就又跑回本壘去得分」。

道奇隊透納（Justin Turner）則解釋捕手史密斯（Will Smith）為何未把球接牢，「他想要趕快轉身去觸殺，如果他知道阿羅薩雷納跌倒了，他應該會多花一點時間，確定把球接住，中外野我不確定發生什麼事，這不像我們球隊」。

阿羅薩雷納 道奇 光芒

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