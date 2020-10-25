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MLB／道奇再見失誤 光芒9局下逆轉追成二平

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒替補野手菲力普斯成為英雄。路透 法新社
光芒替補野手菲力普斯成為英雄。路透 法新社

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

世界大賽第4戰打得激情，光芒隊靠著4發全壘打攻下6分，但打完8局仍落後1分，最終在9局下靠著菲力普斯（Brett Phillips）敲安後又造成再見失誤，以8：7逆轉道奇隊，將戰績扳平。

9局下光芒隊以6：7落後，道奇隊派上簡森（Kenley Jansen）關門，但被敲安又出現保送，2出局後光芒隊攻占一二壘，菲力普斯敲出外野安打，結果外野手先漏球，回傳後捕手又漏接，一壘跑者眼見要被夾殺，卻成功衝回本壘，拿下再見分。

道奇隊靠著透納（Justin Turner）、席格（Corey Seager）2發全壘打，加上5局上孟西（Max Muncy）1分打點安打、6局上赫南德茲（Enrique Hernandez）1分打點二壘打，在戰局前段取得領先。

透納在1局上的全壘打也是個人生涯季後賽第12轟，超越史耐德（Duke Snider）保持的隊史紀錄；席格的全壘打則是個人今年季後賽第8轟，一度追平大聯盟紀錄，生涯季後賽第11轟則落後透納1轟。

光芒隊靠著全壘打不斷追分，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在4局下的陽春砲打回第1分，也以季後賽單季9轟締造大聯盟新紀錄，甩開2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）、2011年克魯茲（Nelson Cruz）以及今天開轟的席格。

5局下光芒隊瑞佛洛（Hunter Renfroe）先轟出陽春砲，6局下面對2：4落後，阿羅薩雷納敲安、崔志萬選到保送，勞爾（Brandon Lowe）在1出局後開轟，三分砲將比數逆轉為5：4領先。

7局上道奇隊在2出局後形成滿壘，彼德森（Joc Pederson）代打敲出二壘方向強勁平飛球，勞爾飛撲擦過手套未能攔下，形成2分打點一壘打，要回領先。

7局下光芒隊又靠著基爾邁爾（Kevin Kiermaier）追平比數為6：6，不過8局上道奇隊在2出局後，靠著席格的一壘打送回二壘跑者，再度取得1分領先。

光芒替補野手菲力普斯（右）成為英雄。路透
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光芒 道奇

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