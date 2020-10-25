快訊

驚傳遭警方包圍帶走 澎恰恰至今沒回音

MLB／光芒隊阿羅薩雷納季後賽9轟 大聯盟新紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊阿羅薩雷納(右)季後賽9轟，大聯盟新紀錄。歐新社
光芒隊阿羅薩雷納(右)季後賽9轟，大聯盟新紀錄。歐新社

第一年打季後賽，就隨著光芒隊一路挺進世界大賽，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今天轟出這趟季後賽之旅的第9轟，打破大聯盟紀錄。

光芒隊今天在世界大賽第4戰，打到4局下以0：2落後給道奇隊，阿羅薩雷納作為首名打者，面對烏力亞斯（Julio Urias）投出的第一球就揮棒，轟出中右外野全壘打牆，一發陽春砲追回1分。

阿羅薩雷納連續兩天開轟，而今天這發全壘打，讓他超越2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）與2011年克魯茲（Nelson Cruz），獨居大聯盟季後賽單季最多轟紀錄保持人。

阿羅薩雷納昨天以23支安打超越1996年基特創下的菜鳥季後賽單季安打紀錄，今天首局首打席也敲出一壘打，2打席2安打的結果，讓他距離追平2014年山多瓦（Pablo Sandoval）創下的季後賽單季26支安打紀錄，也只差1安。

阿羅薩雷納 光芒

延伸閱讀

MLB／菜鳥破紀錄 救不了光芒

MLB／光芒超強新人 阿羅薩雷納一棒締造三紀錄

MLB／未入圍金手套 基爾邁爾：電腦數據錯了吧？

MLB／布勒6局10K率道奇要回領先 阿羅薩雷納紀錄轟無用

相關新聞

MLB／光芒隊阿羅薩雷納季後賽9轟 大聯盟新紀錄

第一年打季後賽，就隨著光芒隊一路挺進世界大賽，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今天轟出這趟季後賽之旅的第9轟...

MLB／菜鳥破紀錄 救不了光芒

道奇隊26歲的投手布勒先發6局投出10次三振打破世界大戰紀錄，光芒隊也有25歲的阿羅薩雷納一棒轟出三項紀錄，但最終道奇以...

MLB／布勒10K破世界大賽紀錄 年紀輕輕鎮住大場面

洛杉磯道奇隊26歲的年輕投手布勒（Walker Buehler）今天在世界大賽舞台改寫紀錄，成為首名只投6局就飆出10次...

MLB／光芒超強新人 阿羅薩雷納一棒締造三紀錄

世界大賽第三戰今天開打，光芒隊菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在9局下轟出陽春砲，一棒締造三項紀錄，超越...

MLB／未入圍金手套 基爾邁爾：電腦數據錯了吧？

大聯盟金手套獎入圍名單昨天公布，今年改採只看數據的評選方式也引起不少討論，光芒隊外野手基爾邁爾（Kevin Kierma...

MLB／布勒6局10K率道奇要回領先 阿羅薩雷納紀錄轟無用

休兵一天後，世界大賽第三戰今天開打，道奇隊前4局就攻下5分，加上先發投手布勒（Walker Buehler）6局失1分的...

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

歷經一個月的季後賽廝殺，世界大賽冠軍對戰組合出爐，將由「小資球隊」光芒迎戰「豪門球隊」道奇！

MLB／世界大賽收視再創新低 連兩戰不到千萬人

即使是本季例行賽最強的兩隊在世界大賽對決，收視率卻冷清清，前兩戰屢創新低，甚至有可能成為史上收看人數最低的世界大賽。 根據美聯社報導，世界大賽首戰平均收看人數為919.萬，第二戰再降至890.5

MLB／球員票選獎出爐 勇士弗里曼獲選本季最佳球員

誰是今年最佳大聯盟球員？球員票選一致認為是勇士隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）！ 大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，勇士一壘

MLB／沒入圍金手套名單 田中將大「哭哭」回應

大聯盟今天公布兩聯盟金手套入圍名單，日籍球員有雙城投手前田健太與紅人外野手秋山翔吾兩人入選，而同鄉的洋基先發田中將大在得知自己落選後，在推特上貼出「哭哭」表情，沒多久後仍發文強調自己會繼續努力。

MLB／史上首次以進階數據決定 2020金手套候選名單

2020金手套候選名單出爐，本季由於是縮水賽季，負責評選的羅林斯公司已宣布今年金手套取消總教練票選的人為因素，純粹以SABR防守進階數據來決定入圍者，也是史上第一次。

MLB／懷疑有陰謀論 紅雀鐵捕不滿無緣金手套

大聯盟今天公布兩聯盟金手套各位置的入圍名單，卻沒有紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina)，讓他在社群發文上表達不滿，懷疑聯盟有「陰謀論」，不想讓他得獎數追上名人堂捕手班奇(Johnny Benc

熱門新聞

現場重現／史上拚最後一戰爭冠 台南放火燒本壘最經典

NBA／歐尼爾諷哈沃德 不該像明星般大肆慶祝

中職／獅隊相隔7年稱霸半季 將與兄弟爭冠

MLB／布勒6局10K率道奇要回領先 阿羅薩雷納紀錄轟無用

中職／不再是代總教練 林岳平即刻真除

MLB／布勒10K破世界大賽紀錄 年紀輕輕鎮住大場面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。