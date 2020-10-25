MLB／光芒隊阿羅薩雷納季後賽9轟 大聯盟新紀錄

第一年打季後賽，就隨著光芒隊一路挺進世界大賽，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今天轟出這趟季後賽之旅的第9轟，打破大聯盟紀錄。

光芒隊今天在世界大賽第4戰，打到4局下以0：2落後給道奇隊，阿羅薩雷納作為首名打者，面對烏力亞斯（Julio Urias）投出的第一球就揮棒，轟出中右外野全壘打牆，一發陽春砲追回1分。

阿羅薩雷納連續兩天開轟，而今天這發全壘打，讓他超越2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）與2011年克魯茲（Nelson Cruz），獨居大聯盟季後賽單季最多轟紀錄保持人。

阿羅薩雷納昨天以23支安打超越1996年基特創下的菜鳥季後賽單季安打紀錄，今天首局首打席也敲出一壘打，2打席2安打的結果，讓他距離追平2014年山多瓦（Pablo Sandoval）創下的季後賽單季26支安打紀錄，也只差1安。