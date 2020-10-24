MLB／布勒10K破世界大賽紀錄 年紀輕輕鎮住大場面

洛杉磯道奇隊26歲的年輕投手布勒（Walker Buehler）今天在世界大賽舞台改寫紀錄，成為首名只投6局就飆出10次三振的投手，助球隊向久候32年的冠軍邁進一步。

布勒今天在美國職棒總冠軍賽「世界大賽」對坦帕灣光芒先發，主投6局只被對方敲出3支安打，送出1次保送，以最快時速159公里快速球為主要武器，賞給光芒10次三振。

布勒年紀雖小但有膽識，2年前已證明不怕大場面。2018年布勒以菜鳥之姿，在世界大賽第3戰對波士頓紅襪先發，繳出7局無失分的絕佳表現。那場比賽後來演變成18局大戰，道奇勝出。

今天同樣是在世界大賽第3戰，布勒在雙方1勝1敗的關鍵局面登板，靠著他主宰全場的投球威力，壓得光芒打者難以喘息，道奇打線在透納（Justin Turner）、巴恩斯（Austin Barnes）全壘打攻勢下，終場6比2奪勝。

布勒賽後接受電視台訪問，感謝隊友火力護航。他說：「很明顯地隊友在打線上給我幫忙，攻下領先分數，使我可以積極投進好球帶，挑戰對方的打者，這一點對我們很有利。」

相較於其他投手，以變化球做為對決武器，布勒倚重快速球，今天光用快速球就讓打者12次揮空棒。他表示，除了對自己的快速球有信心，也感謝球隊情蒐的分析報告，讓他瞭解自己的優勢。

他說：「球隊的分析做得很好，我很專注地按資料去投，我喜歡他們對我快速球的報告，我很相信它，相信在本壘板後面情蒐人員，如果他們繼續這樣寫，我就照做。」

今年受疫情影響，大聯盟全面採用指定打擊制，使得原本隸屬國家聯盟的道奇隊投手不必拿著球棒上場打擊。

布勒表示，少了打擊工作確實更能專注準備，坦言「不用面對像我這樣的投手」感覺還不錯。

布勒：「我之前有點想念打擊的感覺，但現在我更享受不必打擊，不用戴上打擊手套、上場面對像我這樣的投手。感覺還不錯，我不知道明年規定會怎麼樣，不過如果可以打擊也不錯。」