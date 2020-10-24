MLB／光芒超強新人 阿羅薩雷納一棒締造三紀錄

世界大賽第三戰今天開打，光芒隊菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在9局下轟出陽春砲，一棒締造三項紀錄，超越基特（Derek Jeter）的新人安打、打破佛瑞茲（David Freese）的壘打數、並列邦茲（Barry Bonds）的全壘打紀錄。

阿羅薩雷納不想當今天的最後一個出局數，9局下在2出局後從道奇終結者簡森（Kenley Jansen）手中開轟，不過光芒隊最終仍以2：6敗給道奇隊。

阿羅薩雷納這發全壘打讓他在今年季後賽累積8轟，追平季後賽單季最多轟的聯盟紀錄，與2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）與2011年克魯茲（Nelson Cruz）並列。

而季後賽單季累積23支安打，阿羅薩雷納超越1996年基特創下的菜鳥季後賽單季安打紀錄，距離2014年山多瓦（Pablo Sandoval）創下的季後賽單季26支安打紀錄，也已不遠。

佛瑞茲在2011年的季後賽單季50壘打數原是大聯盟紀錄，阿羅薩雷納這一轟讓他在今年季後賽累積52個壘打數，締造新紀錄。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示：「我知道他追平或超越了一些名字，這是很特別的狀況，雖然我們的成績未能與他的成就匹配，但還是很為他這發重要的全壘打感到開心」。

安打跟全壘打兩項紀錄中，阿羅薩雷納對超越基特更在意，因為全壘打數也只是追平，「我知道基特這個紀錄，現在我超越他、以23安獨居第一。」但他也強調自己不是為了紀錄打球，「我只是想要贏球、幫助球隊，這比紀錄重要多了」。