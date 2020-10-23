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MLB／世界大賽收視再創新低 連兩戰不到千萬人

聯合新聞網 / 綜合報導
世界大賽前兩戰收視率屢創新低。 美聯社
世界大賽前兩戰收視率屢創新低。 美聯社

即使是本季例行賽最強的兩隊在世界大賽對決，收視率卻冷清清，前兩戰屢創新低，甚至有可能成為史上收看人數最低的世界大賽。

根據美聯社報導，世界大賽首戰平均收看人數為919.萬，第二戰再降至890.5萬，都打破2008年世界大賽費城人與光芒第三戰的983.6萬人紀錄，這是目前史上僅有3場收視人數低於千萬的世界大賽。然而考量今年疫情的特殊因素，光芒也非高人氣球隊，加上系列賽中段向來收視率會下滑，這數字可能會持續增加。

史上平均收看人數最低的世界大賽，是2012年巨人直落四橫掃老虎的1263.6萬人，過去兩年平均人數則落在1400萬人上下，預期除非系列賽熱戰到第6或第7戰，這可能會是史上收視率最低的一屆系列賽。

儘管這對大聯盟絕非好消息，但他們並不孤單，剛結束的NBA總冠軍賽收視率也不理想，同樣寫下最糟紀錄。收視率下滑有眾多原因，包含觀眾更在乎疫情進度，同時多項賽事延期後形成撞期、必須互搶觀眾，以及美國總統大選與種族議題延燒等，都影響了觀看意願。

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