MLB／球員票選獎出爐 勇士弗里曼獲選本季最佳球員

誰是今年最佳大聯盟球員？球員票選一致認為是勇士隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）！

大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，勇士一壘手弗里曼成最大贏家，一舉包辦年度最佳球員與國聯傑出球員兩項大獎！另以彰顯球場領導力與場外社群貢獻的「馬勒米文」獎，則由雙城40歲老將克魯茲(Nelson Cruz)生涯首度獲選，擊敗小熊的海沃德(Jason Heyward)與紅雀的韋恩萊特(Adam Wainwright)另兩名入圍者。

弗里曼本季助勇士打進國聯冠軍賽，60場全勤出賽，打擊三圍0.341/0.462/0.640均是生涯最佳，另有13轟與53分打點，拿下兩大獎是實至名歸，同時他也是國聯年度MVP熱門人選。

其他得獎者方面，塞揚熱門的紅人隊鮑爾(Trevor Bauer)獲選國聯最佳投手、教士內野手克羅沃斯(Jake Cronenworth)奪國聯最佳新人，洛磯後援投手巴德(Daniel Bard)收下國聯東山再起獎。

美聯部分，最傑出球員是同樣是一壘手，由效力白襪的阿布瑞尤(Jose Abreu)獲獎，他也是美聯MVP呼聲最高球員；印地安人「投手三冠王」畢柏(Shane Bieber)毫無疑問當選最佳投手，抗癌成功的隊友卡拉斯可(Carlos Carrasco)奪東山再起獎；至於最佳新人則頒給了水手的路易斯(Kyle Lewis。)