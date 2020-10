MLB／沒入圍金手套名單 田中將大「哭哭」回應

大聯盟今天公布兩聯盟金手套入圍名單,日籍球員有雙城投手前田健太與紅人外野手秋山翔吾兩人入選,而同鄉的洋基先發田中將大在得知自己落選後,在推特上貼出「哭哭」表情,沒多久後仍發文強調自己會繼續努力。

本季因疫情影響成為縮水賽季,金手套評選也拿掉總教練圈選評分方式,史上首次以進階守備數據做唯一標準,預定於台灣時間11月4日公布得獎名單。在投手部分,美聯入選者有天使坎寧(Griffin Canning)、雙城前田健太與印地安人普里塞克(Zach Plesac);國聯則是勇士弗瑞德(Max Fried)與小熊雙投米爾斯(Alec Mills)及漢崔克斯(Kyle Hendricks),6人都有機會拿到生涯首座金手套,這也代表去年在以國聯響尾蛇身分奪獎的葛蘭基(Zack Greinke)無緣挑戰7連霸。

大聯盟日籍選手共2人進入名單,除了前田健太外,紅人外野手山翔吾也以左外野手身分入列,可惜在日職拿過3座投手金手套的洋基田中將大,旅美7年仍無緣獲獎,本季10場先發48局投球,10次守備機會均沒失誤,即使純以進階數據為主,還是連候選名單都進不去。

田中將大在推特用「張大眼睛」與「哭哭」的兩個emoju符號表達心情,推文也獲得多名球迷打氣,認為他值得入選。不過他很快就振作起來,接續發文表示:「我會持續努力,精進自己的投球與守備。」並以五個笑臉回覆自己這則貼文。

I will continue to work hard to improve both my pitching and defense.