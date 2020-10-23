MLB／沒入圍金手套名單 田中將大「哭哭」回應

大聯盟今天公布兩聯盟金手套入圍名單，日籍球員有雙城投手前田健太與紅人外野手秋山翔吾兩人入選，而同鄉的洋基先發田中將大在得知自己落選後，在推特上貼出「哭哭」表情，沒多久後仍發文強調自己會繼續努力。

本季因疫情影響成為縮水賽季，金手套評選也拿掉總教練圈選評分方式，史上首次以進階守備數據做唯一標準，預定於台灣時間11月4日公布得獎名單。在投手部分，美聯入選者有天使坎寧（Griffin Canning）、雙城前田健太與印地安人普里塞克（Zach Plesac）；國聯則是勇士弗瑞德（Max Fried）與小熊雙投米爾斯（Alec Mills）及漢崔克斯（Kyle Hendricks），6人都有機會拿到生涯首座金手套，這也代表去年在以國聯響尾蛇身分奪獎的葛蘭基(Zack Greinke)無緣挑戰7連霸。

大聯盟日籍選手共2人進入名單，除了前田健太外，紅人外野手山翔吾也以左外野手身分入列，可惜在日職拿過3座投手金手套的洋基田中將大，旅美7年仍無緣獲獎，本季10場先發48局投球，10次守備機會均沒失誤，即使純以進階數據為主，還是連候選名單都進不去。

田中將大在推特用「張大眼睛」與「哭哭」的兩個emoju符號表達心情，推文也獲得多名球迷打氣，認為他值得入選。不過他很快就振作起來，接續發文表示：「我會持續努力，精進自己的投球與守備。」並以五個笑臉回覆自己這則貼文。

Gold Glove…🥺😭 — 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) October 22, 2020

I will continue to work hard to improve both my pitching and defense. — 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) October 22, 2020

值得一提的是旅美的日籍投手尚未有人能奪得大聯盟金手套獎，這次就看曾在日職央聯5度獲獎的前田健太，能否成為第一人。