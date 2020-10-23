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MLB／史上首次以進階數據決定 2020金手套候選名單

聯合新聞網 / 整理
雙城投手前田健太(圖)與紅人外野手秋山翔吾入選今年金手套候選名單。 路透社
雙城投手前田健太(圖)與紅人外野手秋山翔吾入選今年金手套候選名單。 路透社

2020年美國聯盟金手套候選名單
位置
球員
所屬球隊
投手
坎寧（Griffin Canning）
洛杉磯天使
前田健太
明尼蘇達雙城
普里塞克（Zach Plesac）
克里夫蘭印地安人
捕手
葛蘭多（Yasmani Grandal）
芝加哥白襪
麥肯（James McCann）
芝加哥白襪
培瑞茲（Roberto Perez）
克里夫蘭印地安人
一壘
古瑞爾（Yuli Gurriel）
休士頓太空人
歐森（Matt Olson）
奧克蘭運動家
懷特（Evan White）
西雅圖水手
二壘
赫南德茲（Cesar Hernandez）
克里夫蘭印地安人
洛培茲（Nicky Lopez）
堪薩斯皇家
曼迪克（Danny Mendick）
芝加哥白襪
史構普（Jonathan Schoop）
底特律老虎
三壘
凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）
德州遊騎兵
孟卡達（Yoan Moncada）
芝加哥白襪
 

烏謝拉（Gio Urshela）
紐約洋基
游擊
柯瑞亞（Carlos Correa）
休士頓太空人
克勞佛（J.P. Crawford）
西雅圖水手
古德朗（Niko Goodrum）
底特律老虎
左外野
登（Alex Gordon））
堪薩斯皇家
小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）
多倫多藍鳥
塔克（Kyle Tucker）
休士頓太空人
中外野
巴克斯頓（Byron Buxton）
明尼蘇達雙城
勞瑞亞諾（Ramon Laureano））
奧克蘭運動家
羅伯特（Luis Robert））
芝加哥白襪
右外野
佛瑞茲爾（Clint Frazier）
紐約洋基
賈羅（Joey Gallo）
德州遊騎兵
桑坦德（Anthony Santander）
巴爾的摩金鶯

2020年國國聯盟金手套候選名單
位置
球員
所屬球隊
投手
弗瑞德（Max Fried）
亞特蘭大勇士
米爾斯（Alec Mills）
芝加哥小熊
漢崔克斯（Kyle Hendricks）
芝加哥小熊
捕手
邦哈特（Tucker Barnhart）
辛辛那提紅人
康崔拉斯（Willson Contreras）
底特律小熊
史托林（Jacob Stallings）
匹茲堡海盜
一壘
瑞佐（Anthony Rizzo）
芝加哥小熊
貝爾特（Brandon Belt）
舊金山巨人
高史密特（Paul Goldschmidt）
聖路易紅雀
二壘
瑞茲爾（Adam Frazier）
匹茲堡海盜
霍納（Nico Hoerner）
芝加哥小熊
王寇頓（Kolten Wong）
聖路易紅雀
三壘
安德森（Brian Anderson）
邁阿密馬林魚
亞稅納多Nolan Arenado）
科羅納多洛磯
 

馬恰多（Manny Machado）
聖地牙哥教士
游擊
貝茲（Javier Báez）
芝加哥小熊
羅哈斯（Miguel Rojas）
邁阿密馬林魚
史旺森（Dansby Swanson）
亞特蘭大勇士
左外野
秋山翔吾
辛辛那提紅人
歐尼爾（Tyler O’Neill）
聖路易紅雀
佩洛塔（David Peralta））
亞利桑那響尾蛇
中外野
亞古納（Ronald Acuna Jr.）
亞特蘭大勇士
貝林格（Cody Bellinger）
洛杉磯道奇
葛里森（Trent Grisham）
聖地牙哥教士
右外野
貝茲（Mookie Betts）
洛杉磯道奇
布雷克蒙（Charlie Blackmon）
科羅拉多洛磯
海沃德（Jason Heyward）
芝加哥小熊

芝加哥 太空人 洛杉磯 底特律 紐約

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