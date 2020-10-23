MLB／史上首次以進階數據決定 2020金手套候選名單
2020年美國聯盟金手套候選名單
位置
球員
所屬球隊
投手
洛杉磯天使
前田健太
明尼蘇達雙城
普里塞克（Zach Plesac）
克里夫蘭印地安人
捕手
葛蘭多（Yasmani Grandal）
芝加哥白襪
芝加哥白襪
克里夫蘭印地安人
一壘
古瑞爾（Yuli Gurriel）
休士頓太空人
歐森（Matt Olson）
奧克蘭運動家
西雅圖水手
二壘
克里夫蘭印地安人
堪薩斯皇家
芝加哥白襪
底特律老虎
三壘
德州遊騎兵
芝加哥白襪
|
紐約洋基
游擊
休士頓太空人
西雅圖水手
底特律老虎
左外野
堪薩斯皇家
小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）
多倫多藍鳥
休士頓太空人
中外野
明尼蘇達雙城
奧克蘭運動家
芝加哥白襪
右外野
佛瑞茲爾（Clint Frazier）
紐約洋基
賈羅（Joey Gallo）
德州遊騎兵
巴爾的摩金鶯
2020年國國聯盟金手套候選名單
位置
球員
所屬球隊
投手
亞特蘭大勇士
米爾斯（Alec Mills）
芝加哥小熊
漢崔克斯（Kyle Hendricks）
芝加哥小熊
捕手
邦哈特（Tucker Barnhart）
辛辛那提紅人
底特律小熊
匹茲堡海盜
一壘
瑞佐（Anthony Rizzo）
芝加哥小熊
貝爾特（Brandon Belt）
舊金山巨人
聖路易紅雀
二壘
匹茲堡海盜
芝加哥小熊
聖路易紅雀
三壘
邁阿密馬林魚
亞稅納多Nolan Arenado）
科羅納多洛磯
|
聖地牙哥教士
游擊
芝加哥小熊
邁阿密馬林魚
史旺森（Dansby Swanson）
亞特蘭大勇士
左外野
辛辛那提紅人
歐尼爾（Tyler O’Neill）
聖路易紅雀
亞利桑那響尾蛇
中外野
亞特蘭大勇士
貝林格（Cody Bellinger）
洛杉磯道奇
聖地牙哥教士
右外野
貝茲（Mookie Betts）
洛杉磯道奇
布雷克蒙（Charlie Blackmon）
科羅拉多洛磯
芝加哥小熊
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