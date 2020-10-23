MLB／史上首次以進階數據決定 2020金手套候選名單

過去所有採取七戰四勝制的世界大賽中，贏得第一戰的球隊，最終拿下總冠軍的機率是64％（111次世界大賽裡，有71支首戰贏家最終成為冠軍）。若單看最近23年，世界大賽首戰贏家的奪冠率更高，有19年最終的冠

2020-10-22 07:00