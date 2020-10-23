MLB／懷疑有陰謀論 紅雀鐵捕不滿無緣金手套

大聯盟今天公布兩聯盟金手套各位置的入圍名單，卻沒有紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina)，讓他在社群發文上表達不滿，懷疑聯盟有「陰謀論」，不想讓他得獎數追上名人堂捕手班奇(Johnny Bench)，並且自認還是聯盟中最好的捕手。

國聯捕手金手套候選名單前三名，分別是海盜隊的史托林(Jacob Stallings)、小熊隊的康崔拉斯(Willson Contreras)與紅人的邦哈特(Tucker Barnhart)，因此莫里納確定無緣生涯第10座金手套獎盃。

38歲的莫里納生涯已累積9座捕手金手套為史上第三，差一座就能追上名人堂捕手班奇(Johnny Bench)，可惜今年無法如願，排第一的則是同為波多黎各籍的名捕I-Rod(Ivan Rodriguez)的13座。

看到候選名單出爐後莫里納很不開心，在個人IG上貼上之前奪獎照片，並且表達不滿，懷疑聯盟有陰謀論，「首先我很尊敬這次入選的國聯捕手，不過我看到了不公正，我不知道這票選是大聯盟還是誰決定的，但顯然有人不願見到來自波多黎各的我追上偉大的班奇！」

「可能是我向來不支持聯盟、也不當他們的木偶，因此被拒於門外，但我要說的是，即使我38歲了還是最好的捕手。去問問聯盟其他捕手吧，他們都會這麼回答的。」

不過莫里納的論點難以服人，《CBS》專欄作家就指出，如果聯盟不願讓波多黎各籍的球員追上班奇，又怎會讓出身自波多黎各的I-Rod一人就拿了13座？

此外本季由於是縮水賽季，負責評選的羅林斯公司已宣布今年金手套取消總教練票選的人為因素，純粹以SABR防守進階數據來決定入圍者，也是史上第一次。

那就讓數字說話吧，在靠防守擋下的失分(defensive runs saved)這項，莫里納與康崔拉斯等多人並列第七，而邦哈特與史托林分居1、2位。偷好球能力(Framing metrics)方面，莫里納只排國聯第13，和守備率均落後金手套候選名單中的三人。另外莫里納5次失誤居國聯之冠，3次補逸與史托林相同，但比康崔拉斯與邦哈特多。

盜壘阻殺方面，跑者11嘗試被莫里納抓到5次確實相當出色，但其他數據均不如三位候選者，《CBS》專欄作家表示若純以數據論英雄，莫里納確實不值得進入名單，這是他必須接受的現實。或許他該爭論的是聯盟不該只以進階數據來作為這次評選依據，才較為合理。