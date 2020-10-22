光芒應堅持一貫調度理念 否則難以扳倒道奇

過去所有採取七戰四勝制的世界大賽中，贏得第一戰的球隊，最終拿下總冠軍的機率是64％（111次世界大賽裡，有71支首戰贏家最終成為冠軍）。若單看最近23年，世界大賽首戰贏家的奪冠率更高，有19年最終的冠軍都是在第一戰獲勝的隊伍。2010年以降，只有兩支世界大賽首戰贏家最後成為亞軍，而其中之一，是2017年輸給太空人的道奇隊。

今年世界大賽，道奇隊再次搶下首戰頭籌，提高他們的奪冠率到64%，但他們絕對不想重蹈2017年先拿一勝、最終苦情敗給對手、與冠軍金盃失之交臂的慘痛經驗。道奇自己再清楚不過，拿下世界大賽第一勝並不會提供太大的保障，尤其是2017年他們搶下世界大賽首勝時，靠的也是王牌克蕭（Clayton Kershaw）的好投（當年他投七局只失一分，搶下他在今年以前於世界大賽得到的唯一一勝），與今年的狀況十分類似，所以他們知道拿下第一勝後沒有太多感到驕傲或高興太久的空間。今年的光芒仍然是很不好惹的對手，接下來幾戰的戰況應該還是會相當膠著。

就投球壓制力來看，克蕭在首戰投出了可說是生涯最佳的一場先發。他投了78球，打者出棒38次，其中有多達19個是空棒，這高達50%的單場揮空率，創下他職業生涯最高。從2000年至今，只有七名投手能在單場製造比克蕭這場六局先發更多的揮棒落空；此外，這也是克蕭生涯第二度在世界大賽先發，繳出至少八次三振且保送不超過一次的投球內容，晉升為史上第六人。

克蕭回報道奇總教練羅伯茲對他的信任，在世界大賽首戰投出了一場超高水準的比賽，讓光芒打者頻頻揮空。 美聯社

克蕭靠著近乎無懈可擊的滑球進壘點，寫下生涯宰制力最優的一場先發，而且時機點恰到好處，正好在世界大賽，為球隊開出一個好彩頭；反觀光芒，卻是在隊史23年來最重要的比賽之一發生調度上的瑕疵，鑄下致命錯誤，讓對手占到上風。

近年來，特別是今年，光芒之所以能夠打出非常好的戰績，就是他們幾乎完全打破傳統對棒球比賽操作的認知，照著他們數據團隊設計出來的戰略去執行比賽，不在乎選手當下的狀況好壞、不盲從所謂的印象分數，以極度理性的調度做出非常多樣的變陣調整，試圖達到最佳的勝利期望。今年他們60場例行賽，每一場比賽的打線都不一樣，就是一個例證，而美聯冠軍賽第七戰，總教練凱許（Kevin Cash）把只投了66球、手感看似正好的強投摩頓（Charlie Morton）換下場，讓他們認為解決打者把握度更高的後援投手上場，又是另一個例子。

沒想到在世界大賽首戰，光芒卻做出違反他們調度風格的決策，不僅讓先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）第三度面對道奇打線的中心棒次，更讓他使用創下其生涯單場用球數新高的112球，賽後總教練凱許受訪表示，之所以那麼做，是因為他們覺得那個當下，葛拉斯諾是製造三振的最佳人選（當時光芒隊最需要的出局方式是三振），但他們牛棚裡明明有很多體力更充沛、三振能力同樣很好的強力右投在待命，如卡斯提歐（Diego Castillo）、費爾班斯（Pete Fairbanks）、安德森（Nick Anderson）等人，這樣看來，凱許當時選擇讓葛拉斯諾續投的決定，實在「很不光芒」。

光芒沒有盡早換掉控球有些走樣、用球數達到極限的葛拉斯諾，為此付出了代價，五局下狂失四分，形成世界大賽首戰的分水嶺。

光芒本季的投手調度一直是非常果決，但這場在葛拉斯諾出現狀況，用球數已高的情況下，還是貪圖他的三振能力未能及早換下，最後造成難以收拾的局面。 美聯社

道奇在第一戰的收穫，除了拿下一場勝利之外，還有很多非常好的跡象。整體而言，他們這場球贏得毫不僥倖，在打擊、投球、防守、跑壘的發揮上，都優於光芒。他們打線發揮了一直以來的優勢，運用強大的選球功夫爭取保送、消磨對方投手的用球數、提高敵人不小心擲出失投球的機率，此外，板凳深度也有所發揮，關鍵時刻上場的安打源源不絕，道奇的得分手段遠多過今年季後賽幾乎只靠全壘打得分的光芒。

在國聯冠軍賽打得有些掙扎的貝茲（Mookie Betts），首戰在打擊和跑壘上都有所建樹，這對道奇來說更是不可多得的好消息。若他在首戰加溫的打擊手感和速度破壞力，能延續整個系列賽，那扮演打線火車頭的他，會使道奇接下來的得分更順暢，對光芒投手群施加更大的壓力。

道奇開路先鋒貝茲(右)在今年季後賽首度開砲，而且還演出兩次盜壘成功，他要是能恢復正常水準，將讓道奇團隊進攻火力更加可怕。 美聯社

不過光芒這邊也不必太過喪志，因為他們在第一戰的發揮還是有一些可取之處。七局上半，他們在得點圈有人時，接連敲出2支帶有打點的安打，這是他們在暌違44局之後，終於在得點圈上有跑者時敲出帶有打點的安打，得分手段總算變得比較多樣一些，這對他們要在後續比賽製造大局來說，非常重要，也可以替他們的打線建立信心。

世界大賽接下來的戰局，若光芒想要贏球，很大的重點還是在於能不能搶先取得領先，並且把領先優勢交給他們強大的牛棚鎖定住。畢竟在他們的打線尚未證明能夠創造大局攻勢前（從美聯分區系列賽第四戰後，單場得分就不曾超過五分），光芒仍得仰賴投手群戰力和防守，以及他們先前非常信賴科學調度的作風，去贏得比賽。道奇方面，只要年輕投手（岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）、葛拉特洛（Brusdar Graterol）等人）表現能夠穩定一些，其他人保持近幾戰的狀況跟手感，那贏得隊史睽違32年的冠軍金，機率就會非常巨大。