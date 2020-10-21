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日職／陳偉殷6局失1分無關勝敗 147公里速球有6顆

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日職／陳偉殷6局失1分無關勝敗 147公里速球有6顆

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷優質先發無關勝負。 羅德隊官方推特
陳偉殷優質先發無關勝負。 羅德隊官方推特

加入日職羅德隊的台灣投手陳偉殷本季第二次出賽，今日先發對上西武獅隊，無論球速、用球數都有提升，成績也從6局失2分進步到6局失1分，不過本季首勝仍未能開張，退場時球隊未得分，但後續將比數追平為1：1，陳偉殷此戰無關勝敗。西武九局下九棒山野辺翔從羅德第三任投手益田直也擊出再見安打，終場羅德就以1:2落敗。

陳偉殷今天在偶數局遇到難關，2局下被外崎修汰敲安後，又因暴投送他上二壘，所幸安全下莊無失分，不過4局下被源田壯亮敲安，後又靠著推進上二壘，再因洋將梅希亞敲出的一壘打，丟掉1分。

6局下陳偉殷又出現相似劇碼，被源田壯亮被擊出內野安打，同樣靠滾地上二壘，這次保送了梅希亞，接下來靠著內野滾地封殺出局，再三振掉中村剛也，這半局未失分，隨後退場休息。

陳偉殷總計投6局被敲5支安打，失1分，連兩場繳出優質先發，防禦率2.25，另有5次三振、1次四壞保送，用球數93球，最快球速147公里，都比前一場的88球、最快144公里有所提升，而且共有6球達147公里、16球達146公里。

羅德打線前6局遭西武先發投手浜屋將太封鎖，僅敲出2安，不過7局上清田育宏先敲出安打，安田尚憲再補上一壘打，形成一三壘有人，洋將馬丁雖敲出雙殺打，但打回1分，將比數追平。

陳偉殷 西武獅

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