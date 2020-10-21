MLB／葛拉斯諾退場時機遭質疑 光芒教頭：我相信他

向來以換投明快的光芒，在世界大賽第一戰卻罕見地讓先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投超過百球，直到傷害造成才退場，最終也以3：8輸球，賽後教頭凱許(Kevin Cash)也捍衛他的決定：「我相信他能解決打者。」

葛拉斯諾最終總計4.1局112用了112球，是光芒本季唯一用球數破百投手，丟了6分自責分與6次保送是季後賽第三人、世界大賽史上第一人；另外他也是自1988年有紀錄以來，在季後賽投至少110球卻吃最少局數的投手。

這一切難堪紀錄本有機會提早止血，對葛拉斯諾造成傷害的關鍵第五局，開局就送出2保送，接著道奇發動雙盜壘攻占二、三壘，光芒卻選擇讓已用99球的葛拉斯諾續投，結果先是孟西（Max Muncy)的內野滾地丟1分，下一棒史密斯(Will Smith)敲安打回1分，後續接手的亞斯布洛(Ryan Yarbrough)已擋不住道奇點燃的打線再丟2分，讓道奇取得6：1領先，比賽就此失控。

光芒教頭凱許賽後解釋讓葛拉斯諾續投決定，「我只是相信他有足夠能力留在投手丘上」，尤其在道奇雙盜壘後，凱許心中的盤算是三振，而他認為葛拉斯諾是當下最佳選擇：「我們需要三振，沒有比葛拉斯諾更好的人選了！」

至於葛拉斯諾本人則表示，當時感覺狀態仍很好，「任何投手遇到這局面，都會希望能留在場上，這是競爭本能，我相信腎上腺素會接管一切，當我接近百球時，我甚至不覺得累。」

「如果當時能三振孟西就好了，可惜我沒有做到。」葛拉斯諾補充說。

負責接捕的祖尼諾(Mike Zunino)也呼應葛拉斯諾的說法，「雖然他投出不少保送，但變速球很棒，有很不錯的三振率，他是有能力帶領我們脫困的。」

但令外界質疑的是，光芒有堅強耐操的牛棚，不但負擔局數全聯盟第三，讓對手殘壘率更是全聯盟第一，且壘上有人時僅有19%跑者能回來得分，更是比聯盟平均低了14分。此外回顧美聯冠軍賽第六戰，先發的史奈爾才因不滿還沒失分卻提早被換掉而有微詞，退場時嘴裡念念有詞：「他X的開什麼玩笑！」。今天的凱許卻一反常態，明顯與他整季明快換投的策略相左，無怪乎引起討論。