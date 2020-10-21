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MLB／世界大賽重防疫 首戰進場人數寫百餘年來新低

中央社 / 阿靈頓20日綜合外電報導
MLB世界大賽開放球迷入場，但人數嚴格管控首戰只有1萬多人進場，寫下百餘年來世界大賽觀眾最少的一次。 美聯社
MLB世界大賽開放球迷入場，但人數嚴格管控首戰只有1萬多人進場，寫下百餘年來世界大賽觀眾最少的一次。 美聯社

2019冠狀病毒疾病疫情蔓延全球，重災區美國防疫不敢大意，即便MLB世界大賽開放球迷入場，但人數嚴格管控首戰只有1萬多人進場，寫下百餘年來世界大賽觀眾最少的一次。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB世界大賽首戰，官方數據顯示有1萬1388人進場看球，是111年來世界大賽觀戰人數最少的一次。為了防疫，他們的位置大多不相鄰，最多4人1組。

這次世界大賽場地，是德州遊騎兵的主場全球人壽球場（Globe Life Field），這座有開闔式屋頂的球場雖然可容納4萬多人，但今年世界大賽，每場比賽預計只販售大約1萬1500張門票。

世界大賽通常呈現出宛如嘉年華般的氣氛，球迷為了支持的球隊會早早就開始搶購門票，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年的世界大賽呈現出一種超現實，有時甚至是讓人感到沮喪的氛圍。

由於觀眾人數不多，球場會播放粉絲加油聲的罐頭音效幫忙炒熱氣氛。

大聯盟因應政府為了防疫訂出的衛生限制措施，本季898場例行賽都沒有開放球迷進場，球員都在空蕩蕩的球場出賽。

球員的家屬在外卡系列賽、分區系列賽及坦帕灣光芒與休士頓太空人在聖地牙哥交手的美國聯盟冠軍系列賽獲准入場。

球迷則在洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士進行的國家聯盟冠軍系列賽才得以進場觀戰，7場國聯冠軍賽平均下來每場有1萬835人進場。

大聯盟決定讓世界大賽開著屋頂進行，首戰賽前介紹兩隊球員的儀式取消，並由在疫情期間提供協助的醫護人員開球。

今天的世界大賽首戰，道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）上陣，主投6局飆8次三振失1分，打線也很幫忙敲出2轟，終場就以8比3擊敗光芒。

世界大賽 大聯盟

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